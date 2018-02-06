Скандальную Олимпиаду 2018 в Пхенчхане будут смотреть больше, чем Игры в Сочи

6 Февр. 2018 2018-02-06T15:38:07+03:00

95 процентов аудитории знают, что сборная России будет выступать на Олимпиаде под белым флагом Фото: REUTERS

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За зимней Олимпиадой в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля, планирует следить 77% граждан России, в то время как за Играми в Сочи четыре года назад этот показатель составлял 73%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, каждый шестой участник опроса (17%) собирается наблюдать только за теми стартами, где у нас есть шансы на медали. При этом наибольший интерес вызывают фигурное катание (42%), а также биатлон (26%) и хоккей (24%) и лыжные виды спорта (24%).

При этом 95 процентов аудитории знают, что сборная России будет выступать на Олимпиаде под белым флагом. А почти две трети (62 %) cчитают, что российские спортсмены, даже выступающие в нейтральном статусе, прежде всего представляют и защищают честь страны.

Напомним, что Международный Олимпийский комитет не допустил до Игр сразу нескольких наших ведущих спортсменов - мастера шорт-трека Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова - после чего шансы нашей сборной в общекомандном зачете значительно упали. Но, как видим, тем олимпийцам, кто все же выступит в Пхенчхане, поддержка российских болельщиков обеспечена.

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