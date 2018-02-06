Путину рассказали про "социальный банк"

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:33:44+03:00

6 февраля 2018. Президен России Владимир Путин и президент - председатель правления "Банк ВТБ" Андрей Костин во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом доложил о результатах работы компании за прошлый год. В два раза выросла чистая прибыль, превысившая 100 миллиардов рублей, присоединен дочерний банк «ВТБ 24», работающий с населением, что даст экономию в 15 миллиардов за три года, ипотечные кредиты превысили триллион рублей, а автокредитование - 100 миллиардов.

- Ваша группа начала заниматься Почта Банком, собственно, - напомнил Путин. - У вас планы есть интересные.

- Банк вышел на прибыль, уже имеет 6,5 миллиона клиентов, - подтвердил Костин, обратив внимание на социальную сторону работы. - Банк до Нового года сумел открыть 13 тысяч своих отделений в отделениях связи, и еще пять тысяч мы откроем до конца этого года – будет 18 тысяч.

При этом три четверти отделений открывается в малых городах и в сельской местности, откуда другие банки уходят.

- При современных технологиях и разных методах банковской работы через телефон, интернет, все равно люди, особенно преклонного возраста, немолодые предпочитают прийти в банк, - заметил Костин. - И для них доступность банковского учреждения особенно в сельской местности, в малых городах очень важна. Это, на наш взгляд, решает и серьезную социальную задачу.