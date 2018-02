42% россиян считают, что у растений нет генов

Накануне Дня российской науки Левада-центр провел опрос среди россиян и оценил их научную грамотность. Опрошенным предложили семь вопросов (см. таблицу), и правильно ответить на всё смогли только 2,3% респондентов. Ещё 7,2% россиян сделали только одну ошибку. Ну а подавляющее большинство — 59,9% — смогли ответить верно максимум на 3 вопроса.

И это ещё неплохой результат, считают эксперты. По результатам аналогичного опроса в 2009 году, высокий уровень научной грамотности показали только 6,7% россиян. А "научно безграмотных" (не больше трех верных ответов) было около 65,2%.

Можете проверить себя с помощью нашего теста:

