2018-02-06T22:15:44+03:00
Наука

42% россиян считают, что у растений нет генов

Ко Дню российской науки (отмечается 8 февраля) Левада-центр выяснил, хорошо ли наши соотечественники помнят научные факты из программы средней школы [Тест "КП"]
Ксения КОНЮХОВА
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Несмотря на наличие ГМО-продуктов в ближайшем магазине, 42 процента россиян не знают того, что растения обладают генами.Несмотря на наличие ГМО-продуктов в ближайшем магазине, 42 процента россиян не знают того, что растения обладают генами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне Дня российской науки Левада-центр провел опрос среди россиян и оценил их научную грамотность. Опрошенным предложили семь вопросов (см. таблицу), и правильно ответить на всё смогли только 2,3% респондентов. Ещё 7,2% россиян сделали только одну ошибку. Ну а подавляющее большинство — 59,9% — смогли ответить верно максимум на 3 вопроса.

И это ещё неплохой результат, считают эксперты. По результатам аналогичного опроса в 2009 году, высокий уровень научной грамотности показали только 6,7% россиян. А "научно безграмотных" (не больше трех верных ответов) было около 65,2%.

Можете проверить себя с помощью нашего теста:

Срезались на антибиотиках

Причём, ничего сложного в самих вопросах нет. Все они составлены по программе средней школы. Единственный прогресс, который отметили аналитики, — верных ответов на вопрос о действии антибиотиков стало больше.Впрочем, эта задачка оказалась одной из самых сложных: неправильные ответы дали почти 46% опрошенных. А самым легким оказался вопрос про движение континентов. На него смогли ответить верно 70% опрошенных.

Научная столица

В среднем, россияне ответили верно на 4 вопроса из 7. Москвичи оказались чуть более подкованными в науке — в среднем, они дали 5,4 правильных ответа. Высокий уровень научной грамотности показали руководители и специалисты (4,7 верных ответов), а также студенты и люди с высшим образованием (4,5 верных ответов). А вот хуже всего с задачами справились пожилые люди (3,6 верных ответов) и люди с образованием ниже среднего (3,1 верных ответов).

Результаты опроса Левада-центром россиян на предмет научных знаний. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Результаты опроса Левада-центром россиян на предмет научных знаний.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А как у них

Такие тесты проводились и в других странах, правда, в разные годы. Поэтому сравнивать напрямую результаты разных стран не совсем корректно, ситуация могла измениться. Но в целом, общая картина видна — мы отстаем, и сильно.

Каверзные вопросы о движении континентов и поле будущего ребенка. ФОТО Левада

Каверзные вопросы о движении континентов и поле будущего ребенка. ФОТО Левада

Более-менее неплохо, по международным меркам, россияне знают строение атома. Гораздо хуже обстоят дела с теорией радиоактивности и со знанием действия антибиотиков. А вот с генетикой у нас полный провал: по доле правильных ответов на этот вопрос Россия занимает предпоследнее место.

Ответы на вопрос об антибиотиках и размере электрона. ФОТО Левада

Ответы на вопрос об антибиотиках и размере электрона. ФОТО Левада

Лидируют в научной грамотности, в основном, страны Северной ЕвропыДания, Финляндия и Швеция. А вот самые большие сложности с наукой испытывают азиаты: Индия, Япония и Китай.

Вера в астрологию

Еще один тест был посвящен псевдонаукам. Отличить астрологию от науки смогли лишь 24% россиян. Причем, в 2006 году их было еще меньше — всего 18%.

Восприятие астрологии в странах мира. ФОТО Левада

Восприятие астрологии в странах мира. ФОТО Левада

Опять же, лучше всего отделить науку от псевдонауки смогли москвичи — среди них этот показатель достиг 38%. Кроме того, хороший результат показали предприниматели (32%), руководители и специалисты (30%), а также люди с высшим образованием (29%). Больше всего в научность астрологии верят люди с незаконченным средним образованием - 82%.

В такой ситуации россияне не одиноки: в данном опросе Россия оказалась на 15 месте их 34 стран. Лучше всего науку от псевдонауки отличают в США и Финляндии (там верные ответы дали 65% и 57% респондентов соответственно). А вот в бывших социалистических странах всё наоборот: верящих в научность астрологии в два-три раза больше, чем скептиков.

Наука не для школьников

В подобных опросах школьники и молодежь обычно справляются с заданиями куда лучше взрослых. Однако, проблемы с естественными науками у нас есть и в школе.

Почти пятая часть 15-летних подростков — 21,6% — не достигла минимального уровня научной грамотности, который необходим для жизни в современном обществе. То есть, это дети, у которых имеются очень смутные представления о физике, химии и биологии даже на уровне школьной программы, и которые с трудом соотносят идеи из учебников с реальной жизнью. Продвинутого уровня грамотности по естественным наукам достигли только 3,7% школьников.

Специалисты связывают такие низкие результаты с тем, что в школьной программе по естественным наукам слишком много теории и мало практики. Более того, часы на физику, химию и биологию постоянно сокращаются, а сама программа - нет. Так что эти предметы часто проходят "галопом по Европам". Но всё это — проблемы современной школы. И не может быть объяснением того, почему такие проблемы с научной грамотностью есть у взрослых людей.

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