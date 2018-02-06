2018-02-06T17:33:26+03:00
Политика

В штабе Путина первые волонтеры прошли собеседования

Корреспондент «КП» сам преодолел те испытания, которые заготовлены для добровольцев
Роман ГОЛОВАНОВ
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Корреспондент «КП» Роман Голованов записался в волонтеры Путина.Корреспондент «КП» Роман Голованов записался в волонтеры Путина.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ
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На втором этаже «Гостиного двора» на Ильинке развернулся федеральный предвыборный штаб Владимира Путина.

Заходишь внутрь - и все больше похоже на летучку студсовета. На пуфиках молодые ребята перекидывают друг другу разноцветный мяч. Это игра по сплочению команды.

- Передаете мячик соседу, называете свое имя и прилагательное на первую букву вашего имени, - дает установку главный волонтер Юля. Тут добровольцы, которые в работе.

И вот закрутилась цепочка: «Юля – юная, Алексей – аккуратный, Марина – морская, Диана – дикая, Максим - милый». На «милом Максиме» по залу прокатился смешок. И волонтерские звенья пришлось собирать заново.

У входа в «штаб» есть три стола. За них усаживают пришедших на собеседование волонтеров. Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

У входа в «штаб» есть три стола. За них усаживают пришедших на собеседование волонтеров.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

У входа в «штаб» три стола. За них усаживают пришедших на собеседование. Я загодя тоже отправил заявку на предвыборный сайт Путина. Чтобы пройти тот экзамен, который здесь заготовили для добровольцев.

- Бланк заполняйте, - миловидная девушка протянула мне листочек с бумажкой.

И тут на тебе! В серии и номере паспорта я уже напортачил. Видимо от волнения.

- Все - завалил экзамен? – сказал я с глазами, как у кота из мультика про Шрека.

- Да что вы, - захихикала девушка – Всякое бывает. У нас тут не экзамен.

- Зачем вы к нам пришли? – начали допытывать меня.

- За саморазвитием.

- Состоите ли вы в политических партиях?

- Нет, но однажды я чуть не вступил в масоны.

В штабе заявили, что волонтеры работают бесплатно. Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

В штабе заявили, что волонтеры работают бесплатно.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Вопрос за вопросом - и собеседование я прошел. Мне пообещали позвонить через пару дней. Говорят, смогу обзванивать других волонтеров, отправивших заявки, и приглашать их на встречу в штаб.

- А деньги мне платить будут? – обратился я к старшему волонтеру Егору Лукянченкову.

- У нас работают бесплатно, - ответил Егор. – Здесь волонтерский корпус штаба. Это сбор единомышленников и сторонников определенного кандидата. К нам приходят и волонтеры опытные, и 18-летние. Нам прислал заявку на сайт дедушка, которому 81 год. Привлечь могут к разной работе. Я вот отвечаю за медиа. А кто-то - за почту, другие - обзванивают людей, приглашают на мероприятия.

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