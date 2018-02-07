Россияне стали жить дольше - почему?

7 Февр. 2018 2018-02-07T01:05:26+03:00

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Исторические достижения и мировое лидерство

В «майских указах» президента Владимира Путина 2012 года перед здравоохранением была поставлена прежде всего конкретная цель - добиться снижения смертности от заболеваний, которые в нашей стране уносят больше всего жизней (это болезни системы кровообращения, туберкулез и онкозаболевания), а также младенческой смертности. За прошедшие 5 лет по трем из перечисленных направлений удалось не только достигнуть целевых показателей, но и превзойти их. Это стало результатом комплексных и системных мер, которые принимает Минздрав России совместно с другими ведомствами и региональными властями, отмечают аналитики в сфере здравоохранения.

Особенно впечатляют успехи в борьбе с туберкулезом - наша страна вышла в мировые лидеры по снижению смертности от этой самой опасной инфекционной болезни. А по младенческой смертности в 2017 году был достигнут исторический минимум для России: показатель составил 5,5 на тысячу младенцев, родившихся живыми. Всего же за период 2012 - 2016 годов младенческая смертность снизилась более чем на треть. Основным вызовом остаются онкологические заболевания. Но темпы снижения смертности от рака дают серьезные основания ожидать, что в течение этого года удастся достичь целевых показателей «майских указов», считают специалисты.

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От профилактики до высоко­технологичного лечения

Для снижения заболеваемости и смертности, безусловно, важны доступность и качество медпомощи. Чтобы в каждом уголке нашей страны людям была доступна первичная медпомощь, запущена в работу современная геоинформационная система, которая позволяет мониторить наличие и доступность медучреждений; в сельских районах действуют выездные формы медпомощи - в 2016 году работало более 3,5 тыс. мобильных бригад, развивается санавиация. Важнейшую роль играет всеобщая диспансеризация, которая стартовала в России с 2013 года. Она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они поддаются эффективному лечению. В 2017 году диспансеризацию, по предварительным данным, прошли более 42 млн. взрослых и детей, а за период 2013 - 2017 годов - почти 109 млн. представителей взрослого населения и более 100 миллионов детей (количество случаев).

Для борьбы с инфарктами и инсультами создана система экстренной специализированной медпомощи, которая признана лучшей противоинсультной моделью в мире. По всей стране сейчас работают более 590 сосудистых центров и 1500 травмоцентров, что дает возможность начинать лечение в течение «золотого часа» - периода, когда пациента можно уберечь от самых опасных последствий.

Высокотехнологичную медпомощь в 2012 году получили 451 700 человек, в 2016 году - 963 тысячи, а в этом году она будет доступна более чем 1 млн. пациентов.

Кадровый вопрос

Дефицит врачей определенных специальностей и нехватка медработников в малонаселенных пунктах - давние проблемы нашей страны. Для их решения Минздрав разработал комплекс мер, которые уже дают заметные результаты. Важным шагом стало введение системы мониторинга потребности в конкретных специалистах на разных территориях и основанного на этих данных целевого набора в медицинские вузы. Благодаря такому подходу за последние 3 года выросло количество врачей наиболее дефицитных специальностей: анестезиологов-реаниматологов (+5,7%), рентгенологов (+4,5%), онкологов (+9,3%).

Притоку врачей в сельские районы способствует программа «Земский доктор», участникам которой предоставляются жилье и подъемные. За период с 2012 года на село пришло почти 29 тысяч молодых врачей. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, с этого года планируется подключить к программе мини-города с населением до 50 тыс. человек, а также запустить проект «Земский фельдшер».

В числе других мер - введение новых стандартов медобразования, системы аккредитации для врачей, непрерывное повышение их квалификации с помощью Единого образовательного портала. Также Минздрав предпринимает серьезные усилия для создания достойных условий труда медработников. С 2012 года средняя зарплата врачей увеличилась на 55%, среднего медперсонала - на 51%, младшего - на 87%.

Вместо вывода

В отечественном здравоохранении идут серьезные преобразования, благодаря которым в массовую практику входят новейшие технологии, а российская медицина выводится на передовые позиции в мире.