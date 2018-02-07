2018-02-07T01:05:26+03:00
Общество

Россияне стали жить дольше - почему?

«Комсомолка» вместе с экспертами разобралась, что изменилось в системе здравоохранения нашей страны за последние 5 лет
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
За период 2012 - 2016 годов младенческая смертность снизилась более чем на третьЗа период 2012 - 2016 годов младенческая смертность снизилась более чем на третьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Исторические достижения и мировое лидерство

В «майских указах» президента Владимира Путина 2012 года перед здравоохранением была поставлена прежде всего конкретная цель - добиться снижения смертности от заболеваний, которые в нашей стране уносят больше всего жизней (это болезни системы кровообращения, туберкулез и онкозаболевания), а также младенческой смертности. За прошедшие 5 лет по трем из перечисленных направлений удалось не только достигнуть целевых показателей, но и превзойти их. Это стало результатом комплексных и системных мер, которые принимает Минздрав России совместно с другими ведомствами и региональными властями, отмечают аналитики в сфере здравоохранения.

Особенно впечатляют успехи в борьбе с туберкулезом - наша страна вышла в мировые лидеры по снижению смертности от этой самой опасной инфекционной болезни. А по младенческой смертности в 2017 году был достигнут исторический минимум для России: показатель составил 5,5 на тысячу младенцев, родившихся живыми. Всего же за период 2012 - 2016 годов младенческая смертность снизилась более чем на треть. Основным вызовом остаются онкологические заболевания. Но темпы снижения смертности от рака дают серьезные основания ожидать, что в течение этого года удастся достичь целевых показателей «майских указов», считают специалисты.

От профилактики до высоко­технологичного лечения

Для снижения заболеваемости и смертности, безусловно, важны доступность и качество медпомощи. Чтобы в каждом уголке нашей страны людям была доступна первичная медпомощь, запущена в работу современная геоинформационная система, которая позволяет мониторить наличие и доступность медучреждений; в сельских районах действуют выездные формы медпомощи - в 2016 году работало более 3,5 тыс. мобильных бригад, развивается санавиация. Важнейшую роль играет всеобщая диспансеризация, которая стартовала в России с 2013 года. Она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они поддаются эффективному лечению. В 2017 году диспансеризацию, по предварительным данным, прошли более 42 млн. взрослых и детей, а за период 2013 - 2017 годов - почти 109 млн. представителей взрослого населения и более 100 миллионов детей (количество случаев).

Для борьбы с инфарктами и инсультами создана система экстренной специализированной медпомощи, которая признана лучшей противоинсультной моделью в мире. По всей стране сейчас работают более 590 сосудистых центров и 1500 травмоцентров, что дает возможность начинать лечение в течение «золотого часа» - периода, когда пациента можно уберечь от самых опасных последствий.

Высокотехнологичную медпомощь в 2012 году получили 451 700 человек, в 2016 году - 963 тысячи, а в этом году она будет доступна более чем 1 млн. пациентов.

Кадровый вопрос

Дефицит врачей определенных специальностей и нехватка медработников в малонаселенных пунктах - давние проблемы нашей страны. Для их решения Минздрав разработал комплекс мер, которые уже дают заметные результаты. Важным шагом стало введение системы мониторинга потребности в конкретных специалистах на разных территориях и основанного на этих данных целевого набора в медицинские вузы. Благодаря такому подходу за последние 3 года выросло количество врачей наиболее дефицитных специальностей: анестезиологов-реаниматологов (+5,7%), рентгенологов (+4,5%), онкологов (+9,3%).

Притоку врачей в сельские районы способствует программа «Земский доктор», участникам которой предоставляются жилье и подъемные. За период с 2012 года на село пришло почти 29 тысяч молодых врачей. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, с этого года планируется подключить к программе мини-города с населением до 50 тыс. человек, а также запустить проект «Земский фельдшер».

В числе других мер - введение новых стандартов медобразования, системы аккредитации для врачей, непрерывное повышение их квалификации с помощью Единого образовательного портала. Также Минздрав предпринимает серьезные усилия для создания достойных условий труда медработников. С 2012 года средняя зарплата врачей увеличилась на 55%, среднего медперсонала - на 51%, младшего - на 87%.

Вместо вывода

В отечественном здравоохранении идут серьезные преобразования, благодаря которым в массовую практику входят новейшие технологии, а российская медицина выводится на передовые позиции в мире.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Иван Купала в 2018 году: история и традиции праздника
Праздник Ивана Купалы испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций, многие из которых будут соблюдаться и в 2018 году. «Комсомолка» выяснила, с чем связана такая народная любовь
Новости 24
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути