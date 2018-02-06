Китайские ученые нашли в кусках янтаря хвостатых пауков возрастом в 100 миллионов лет

6 Февр. 2018 2018-02-06T18:46:54+03:00

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Новый вид паукообразных, напоминающий паука с длинным хвостом, обнаружили ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии в кусках янтаря в Мьянме. Находка относится к середине мелового периода - ей более 100 миллионов лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Ecology & Evolution.

Ученые назвали вид Chimerarachne (в честь Химеры из древнегреческих мифов). У найденных образцов присутствуют 2,5-миллиметровое тельце, педипальпы (ногощупальца), четыре лапки, а также фрагменты шёлка. Отличительной особенностью является то, что у них имеется длинный жгутик или хвост длиной 3 мм. У современных пауков нет хвоста, хотя у некоторых смежных видов есть анальный жгутик.

“Любой вид жгутикообразного придатка имеет тенденцию быть похожим на антенну. Это необходимо для ориентации в окружающей среде. Это для сенсорных целей”, - поясняют ученые.

Исследователи считают, что найденный вид является одной из переходных форм между морскими паукообразными и современными сухопутными, способными плести паутину. Четыре куска янтаря, в которых были найдены Chimerarachne, позволяют предположить, что они обитали на коре, под корой или у основания смолоносных деревьев.

Найденные существа являются единственными известными представителями этого рода. По мнению исследователей, они восполняют пробел в цепи эволюции пауков. Ученые надеются продолжить поиски в лесах Мьянмы.