2018-02-06T18:51:27+03:00
Наука

Человечество могут погубить миллионы килограммов ртути в вечной мерзлоте

Таяние ледников в результате глобального потепления может выбросить в атмосферу 793 миллиона килограммов опасного вещества
Григорий ПУШКАРЁВ
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Таяние ледников может привести к выбросу смертельно опасных объемов паров ртути.Таяние ледников может привести к выбросу смертельно опасных объемов паров ртути.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи из Геологической службы США обнаружили, что вечная мерзлота в северном полушарии хранит огромное количество естественной ртути, что может привести к существенным последствиям для здоровья человека и экосистем по всему миру. Об этом сообщает научная статья, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters.

По мнению исследователей, ртуть скапливалась в ледниках на протяжении тысячелетий. Большая часть опасного вещества попадает туда вместе с органическими веществами из почвы. Одним из факторов, влияющим на повышение уровня ртути в вечной мерзлоте, являются выбросы от угольных электростанций, которые приносятся океаническими течениями. Вредное вещество замерзает (температура замерзания ртути - минус 38,83 градуса Цельсия) и накапливается там.

Ученые измерили концентрацию ртути в ядрах вечной мерзлоты на Аляске и подсчитали, сколько ртути было “замуровано” к северу от экватора с момента последнего ледникового периода. Выяснилось, что северные вечномерзлые почвы являются крупнейшим резервуаром ртути на планете, причем в них хранится почти в два раза больше опасного вещества, чем в почве, океане и атмосфере в совокупности.

“Мы определили количественный состав этой ртути, который ранее не делался, и результаты имеют глубокие последствия для лучшего понимания грядущей опасности”, - заявил Пол Шустер, один из авторов исследования.

Глобальное потепление может привести к тому, что таяние ледников в полюсе вечной мерзлоты потенциально затронет экосистемы во всем мире. Освободившаяся ото льда ртуть уже накапливается в водных и наземных пищевых цепях, оказывая вредное неврологическое и репродуктивное воздействие на животных.

“Не было бы проблем с окружающей средой, если бы она оставалась замороженной, но мы знаем, что Земля становится все теплее. Хотя измерение скорости оттаивания вечной мерзлоты не было частью этого исследования, талая вода дает возможность выпуска ртути - это просто физика”, - заявил Шустер.

Команда исследователей определила общее количество ртути, запертой в вечной мерзлоте, с использованием полевых данных. В период с 2004 по 2012 год авторы исследования пробурили 13 вечномерзлых почвенных ядер в различных местах на Аляске и измерили общее количество ртути и углерода в каждом ядре. Они специально отобрали участки с разнообразными характеристиками почвы.

По расчётам авторов, грунт районов вечной мерзлоты Северного полушария содержит 1656±962 тысячи тонн ртути. Непосредственно в мерзлоте заморожена 793±461 тысяча тонн. Это в 10 раз больше всех антропогенных выбросов ртути за последние 30 лет, если судить по оценкам выбросов с 2016 года.

Большое количество жидкого металла, выделяемого при таянии льда, превращается в метилртуть - токсичное соединение, которое может накапливаться в организме и вызывать серьезные нарушения здоровья, такие как повреждение центральной нервной системы.

Шустер считает, что исследования его команды дают политикам и ученым новые задачи для разработки и анализа моделей противодействия. Ученые намерены опубликовать еще одно исследование, в котором описывается непосредственно процесс выпуска ртути из вечной мерзлоты из-за изменения климата.

“24 процента всей почвы на севере от экватора - это вечная мерзлота, и в ней есть огромный пул запертой ртути. Что произойдет, если вечная мерзлота оттает? Как далеко зайдет влияние ртути на наше здоровье? Это вопросы одной общей большой картины, на которые нам нужно ответить”, - подытожил Шустер.

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