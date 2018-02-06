2018-02-06T19:12:34+03:00
Экономика

Спрятать деньги за рубежом станет сложнее

Контроль за счетами россиян усиливается
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Уже с этого года наша Федеральная налоговая служба имеет все шансы узнать много интересного о счетах россиян за рубежом.Уже с этого года наша Федеральная налоговая служба имеет все шансы узнать много интересного о счетах россиян за рубежом.Фото: EAST NEWS
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Наших граждан, хранящих денежки не совсем понятного происхождения за рубежом, в ближайшее время могут ждать проблемы. Европейские банки стали более тщательно проверять счета россиян.

С чего вдруг? В этом году по полной программе должно заработать международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией. Оно будет действовать в рамках сотрудничества между налоговыми службами разных государств, цель которого борьба со схемами уклонения от налогов, основанными на выводе средств в другую страну.

Россия к соглашению присоединилась еще в 2016 году. Как и более сотни других стран. И уже с этого года наша Федеральная налоговая служба имеет все шансы узнать много интересного о счетах россиян за рубежом.

Банки к новшествам готовятся. Ведь какому приличному европейскому финансовому учреждению хочется быть обвиненным в укрывании теневых капиталов? В связи с чем они уже стали требовать с российских клиентов гораздо больше документов, подтверждающих происхождение денег и налоговое резидентство (оно может не совпадать с гражданством — предполагается, что человек — резидент той страны, где большую часть года живет и там же, по идее, платит налоги). В зону внимания попадут и те, кто счета открыл не вчера, но чьи операции выглядят подозрительными. Скажем, бизнесмен-россиянин вдруг внезапно становится резидентом одного из швейцарских кантонов с очень удобным режимом налогообложения. Но деньги на его счет почему-то постоянно поступают совсем из других стран, включая Россию. Раньше такой вариант «налоговой оптимизации» хотя и был всем известен, но зарубежные финансовые заведения мало трогал. Теперь — трогает. Деньги у ставшего сомнительным клиента, конечно, никто не отберет — европейское законодательство такого не позволяет. Но проблемы с их перечислением куда-то могут возникнуть — фактически, счет может оказаться заблокированным до «выяснения обстоятельств».

И это еще цветочки. Ведь соглашение об обмене финансовой информацией уже подписали или собираются подписать многие популярные офшоры, включая Панаму, Британские Виргинские острова и т.п.

КСТАТИ

В России могут создать офшоры для торгов криптовалютами

В Минфине предлагают разрешить торговать криптовалютами внутри страны, но только в специально отведенных местах.

- Мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский (Владивосток. - Ред.), острове Октябрьский (в Калининграде. - Ред.), - заявил Алексей Моисеев агентству «Прайм». - Это может быть в рамках специальных территорий, вроде свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора, сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим. (подробности)

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