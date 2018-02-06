2018-02-06T19:30:38+03:00
Спорт

Кто будет судить Россию в CAS

Состав Спортивного арбитража, который рассмотрит дела российских спортсменов
Константин ИВАНОВ
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Генеральный секретарь CAS Матье Рееб в окружении российских журналистов.Генеральный секретарь CAS Матье Рееб в окружении российских журналистов.Фото: REUTERS
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Выездную панель Спортивного арбитражного суда 7 февраля ждет адская работа. Надо будет рассмотреть 41 дело, а на вынос вердикта CAS отводится всего одни сутки. Состав суда уже известен. Арбитражный марафон предстоит Бернаду Велтену из Швейцарии, Зали Штегалл из Австралии и канадке Кэрол Робертс, которая является председателем тройки.

Из этих судей больше всего известен Велтен. Помните, как футболист сборной Уругвая Луис Суарес на чемпионате мира 2014 года прям о во время матч укусил соперника? Это необычное дело пришлось рассматривать как раз Бернарду Велтену, он присудил форварду 4 месяца дисквалификации. Канадка Кэрол Робертс тоже довольно влиятельна, а ранее она занималась делами по правам человека. Заги Штегалл - самая неопытная из этой тройки, она была профессиональной спортсменкой, и на Олимпиаде в Нагано выиграла «бронзу» в горнолыжном слаломе.

Состав судей волнует не только Россию, его обсуждают во всем мире. Например экс-глава ВАДА Ричард Паунд, возмущаясь оправдательным приговором CAS в отношении 28 российских спортсменов, жаловался, что тогда судьи сплошь были европейцами. А особенно Паунду не понравился австриец Майкл Гайстлингер, который якобы поддерживал присоединение Крыма к России.

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