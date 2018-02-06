Как тамбовские «волки» ветерана Госдумы «подставили»

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:50:51+03:00

Во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова в непривычно жесткой для себя манере отреагировала на ролик, снятый в Тамбове, где в кадр попала депутат Государственной Думы семи созывов, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

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«Они ничего не изменят, и выборов никаких нет. Вы же знаете про это — одни фальсификации. Один мне районный глава (не наш, а из другой области), сказал: «Мне скажут — выбирай обезьяну, я выберу!» — такой необычный (для парламентария-профессионала) монолог услышали зрители Тамбова, окрестностей, а потом и всей страны.

Кажется, Элла Александровна рассердилась не на шутку.

«Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе! — воскликнула председатель ЦИКа, — Не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца — и отказаться от этого мандата!».

Ну, и вдогонку добавила кое-что про приматов.

Причина гнева главы структуры, отвечающей за честность, объективность и прозрачность выборного процесса на одной седьмой части суши понятна — она бьется за то, чтобы никто не имел повода кинуть в ЦИК камень, а тут такой удар в спину.

Но, может, произошла роковая ошибка? И за 70-летнюю коммунистку с многолетним педагогическим и парламентским стажем на тамбовской зимней улице вещал кто-то другой, похожий на Тамару Васильевну?

Вечерний звонок из «Комсомолки» руководителя думского комитета, похоже, не привел в приподнятое состояние духа.

— Тамара Васильевна, добрый вечер… Комментарий к словам главы ЦИКа о вашем высказывании…

— Больше вам уже нечего спросить у Тамары Васильевны?

— Есть что…

— Во первых, эти два козла, которые представились нашими в Тамбове журналистами, — я пошутила, просто с ними стояла. И больше ничего!

— То есть это было…

— Я пошутила. И даже не хочу слушать ничего! До Первого канала дошло! Все, давай…

Шутки-шутками, а до выборов осталось уже меньше полутора месяцев, и у коммунистов пошел вперед свежий кандидат…