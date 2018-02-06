Клод Лелюш: У русских сердечности больше, чем «серого вещества»

6 Февр. 2018 2018-02-06T21:17:27+03:00

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Автор бессмертного лирического хита «Мужчина и женщина» выступил с очередным творением на свою коронную тему межполовых взаимоотношений. Множить варианты своего любимого сюжета Лелюш может, кажется, до бесконечности. Сейчас он оприходовал сразу дюжину любовных историй - отсюда, собственно, и название.

- Откуда вы берёте силы и вдохновение продолжать работать после такой карьеры в кино?

- Каждый мой фильм изобретает следующий! И вообще я ничем не могу заниматься кроме кино. Я наблюдаю мир вокруг себя и люблю жизнь со всеми её проблемами. На самом деле проблемы наиболее фотогеничны. Я люблю жизнь как женщину, и хочу и других заставить ее так же любить.

- Персонажи вашего нового фильма далеки от совершенства. А что такое для вас совершенство?

- Мы все его ищем, хотя его не существует. Так же, как правды - ее тоже не знает никто. Думаю, что ответ на все вопросы всегда находится посередине. Своими фильмами я не хочу изменить мир, я хочу, чтобы мои фильмы выступали в качестве путеводителя для всех нас, юзеров этого несовершенного мира.

- Ваш новый фильм напоминает картины Роберта Олтмана - в них тоже всегда множество персонажей.

- Думаю, это скорее я был для него ролевой моделью, чем он для меня. Однажды Роберт позвонил мне и сказал, что никогда бы не сделал своих фильмов, если бы не видел моих. В частности, фильма «Отрывки» не было бы, если бы он не посмотрел моего «Болеро».

В прокат выходит новый фильм французского классика Клода Лелюша «12 мелодий любви».

- В вашей новой картине одну из главных ролей сыграл Джонни Холлидей - для знаменитого французского рокера он стал последней работой в кино.

- Джонни был моим другом. Мы вместе выросли, я много снимал его в кино и снял ему его первый видеоклип. Когда я рассказал ему об этом фильме, он счел его сюжет очень смешным - вот мы и решили снять это кино в качестве шутки.

- Ваше кино всегда связано с музыкой, вот и главным героем нового фильма является джаз-фестиваль.

- Музыка - это язык Бога, его единственный способ с нами коммуницировать. Что-то божественное есть в любом виде музыки. Я не знаю верю ли в Бога, но точно верю в музыку, ведь она универсальный язык, который все понимают. Если вы пойдёте на рок-концерт, посмотрите на лица каждого из десяти тысяч человек - все они на небесах, в раю! А теперь посмотрите на тех же людей, когда они слушают речи политиков - они в аду! Когда я использую музыку, я говорю с чувствами людей, а не с их интеллектом. Я делаю фильмы, чтобы заставить людей плакать или смеяться, и использую такую музыку, что дает им гусиные мурашки.

- Почему вы часто снимаете певцов - Патрицию Каас, Джонни Холлидея?

- Я обожаю певцов - все они хорошие актёры. Если они могут исполнить песню, то и роль тоже могут исполнить. Трёхминутная песня - как маленький фильм. Я очень ревную к песням, потому что сам бы с удовольствием пел бы песни, а не снимал кино - мне кажется, это проще и не так дорого.

- У вас длинная история взаимной любви с Россией. С чем она связана?

- Я люблю русских людей. Думаю, что они прекрасные зрители для моих фильмов. Думаю, что сердечности у них больше, чем «серого вещества». У них полно проблем с политикой, но они свободны в своих чувствах. Они очень сентиментальны. Когда я приезжаю в Россию, я чувствую себя как дома. В отличие от Америки, где я никогда себя хорошо не чувствую. Наверное, потому, что американцы слишком много думают о деньгах. А для русских чувства важнее, чем деньги.

- Боюсь, это уже в прошлом.

- Сейчас, наверное, все изменилось, но когда я впервые узнал Россию в 1957-м году, все именно так и было. Мне было 22, на дворе стоял коммунизм, и этот коммунистический дух мне очень нравился. Люди всем друг с другом делились, и меня это очень трогало. Помню, я оказался в квартире, где жило много людей, и меня это потрясло. Но, боюсь, моя проблема - в том, что мне вообще слишком много всего нравится. Я вообще с трудом говорю гадости. Если я о ком-то говорю плохо, то и сам начинаю плохо себя чувствовать.

- В ваших фильмах находит себе выражение чисто французские дух и шарм. И то, и другое - большая редкость.

- Я люблю Францию, как люблю женщину. Франция для меня - это красивая, интеллигентная, шаловливая, часто меняющая свое мнение женщина. Я люблю их со всеми их недостатками - как и Францию. Во Франции все любят давать указания, и никто не хочет им следовать - и мне это нравится! Я люблю эту жизнь, люблю эту страну и хочу сделать так, чтобы и другим они так же нравились.

- Любовь к вину тоже является важной принадлежностью французского духа. В вашем фильме есть сцена, в которых Кристоф Ламбер лижет пол, на который пролилось дорогое вино. Даже в России так водку не любят!

- Если любишь вино, то любишь его безгранично! Вино и сигареты - это два главных утешителя человечества в тяготах жизни. Когда людям нужно как-то утешить себя, первое, что они делают - это курят и пьют. Эти два убийцы одновременно являются нашими лекарствами, вот почему я всегда буду их снимать в своих фильмах!

- Вы сняли так много разных, очень успешных фильмов, но какие из них вам наиболее дороги?

- Все те, которые не имели успеха. Именно они забрали у меня больше всего сил. Каждый раз, когда фильм проваливался, я должен был понять, почему это происходило, сделать для себя какие-то выводы. Провал - лучшая школа в мире. Я научился на своих провалах больше, чем на своих удачах. Я многим им обязан, они показали, что в своем эгоизме я был не всегда прав. Уверен, что за все нужно платить - не деньгами, а страданиями и болью. Это главная валюта в мире! Когда твой фильм проваливается - хочется умереть. Когда люди не приходят на твой фильм - это все равно, как твоя девушка не приходит к тебе на свидание. Это ужасная ситуация, когда публика тебе изменяет! Но каждый художник нуждается в провалах, потому что именно так и происходит прогресс.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Клод Лелюш родился 30 октября 1937 года в Париже. Снимал короткометражки, в 29 лет стал всемирно знаменит с фильмом «Мужчина и женщина», завоевавшим «Оскары» за лучший зарубежный фильм и сценарий. Снял еще более 40 картин, многие из которых стали очень популярны. Получил больше сотни призов, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и три «Золотых Глобуса». Был трижды женат, последний брак – с актрисой Алессандрой Мартинес. Отец шестерых детей.

5 лучших фильмов Лелюша:

«Мужчина и женщина»

«Болеро»

«Баловень судьбы»

«Отверженные»

«А теперь… дамы и господа»