Почему, когда нефть дешевеет, бензин дорожает

7 Февр. 2018 2018-02-07T01:32:07+03:00

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Президент Владимир Путин собирается выяснить у главы ФАС, можно ли снизить стоимость бензина на заправках. А то что же получается - инфляция в 2017-м была 2,5%, а бензин подорожал на 7,2%.

- Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность, - заявил глава государства.

Что входит в цену бензина на АЗС.

Путин добавил, что стоимость бензина связана с размером акцизов и мировыми ценами на нефть, которые сейчас держатся на «достаточно высоком» уровне.

Мы решили разобраться, от чего зависят аппетиты АЗС. С точки зрения здравого смысла стоимость бензина зависит от цены нефти. Есть сырье, есть конечный продукт - между ними прямая связь. Но в реальности горючее на АЗС и баррель «черного золота» живут независимо. Не важно, дорожает нефть или дешевеет, - топливо всегда прибавляет в цене. Убедитесь сами.

Объем бензина, который можно купить на 100 рублей.

Почему бензин при дешевой нефти стоит выше, чем при дорогой?

- В цене бензина составляющая нефти не такая большая (из чего складывается стоимость горючего, смотри в инфографике. - Авт.), - рассказал «Комсомолке» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. - Больше половины цены приходится на налоги и акцизы.

- Но если нефть обваливается в два раза, бензин-то должен подешеветь. Хоть на сколько-то процентов!

- По идее да. Но государство использовало налоговый маневр (экспортные пошлины уменьшили, налог на добычу полезных ископаемых увеличили. - Авт.). Падение сборов в бюджет, вызванное снижением цены на нефть, компенсировали повышением акцизов на бензин.

Сколько литров бензина можно купить на среднюю месячную зарплату.

Махонин рассказал, что отправка тонны бензина на экспорт выгоднее на 10 тыс. руб., чем продажа его в России. Была бы воля нефтяников, они бы все перекачали за границу. Но это им запрещает закон - в стране дефицита топлива быть не должно.

Компенсируя упущенную выгоду, нефтяники поднимают цены на внутреннем рынке.

Стоимость барреля нефти и литра бензина.

Акцизы на топливо с 1 января уже выросли и вырастут еще (подробнее см. в инфографике)! Они необходимы дорожным фондам - отказаться от этих денег государство не может. Получается, бензин будет дорожать. Мы чувствуем уже сегодня: c 1 января 2017 года литр 95-го прибавил в цене 11 копеек.

Почему бензин в США и России стоит одинаково?

Литр 95-го бензина в России сейчас стоит 73 цента, в США - 75 центов. Разницы практически нет.

Но средняя з/п в Штатах - $3263, в России - $570. Для американца топливо почти в шесть раз доступнее, чем для россиянина.

Как меняются акцизы на топливо.

- Бензин у нас и в США всегда стоил примерно одинаково, - рассказал «КП» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. - В Америке в цене горючего на налоги приходится 15 - 20%. В России - больше 60%. Зато у нас самый дешевый бензин в Европе.

Если бы в России акцизы были как в США, то тогда литр 95-го стоил бы 25 рублей.

В агентстве Bloomberg посчитали, что жители США тратят 1,6% своего заработка на бензин, россияне - 8,5% .