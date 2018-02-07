2018-02-07T02:20:54+03:00
Звезды

49-летняя Светлана Бондарчук решилась на съемку топлесс

Экс-супруга режиссера приняла участие в откровенной фотосессии [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Светлана Бондарчук сохранила стройную и подтянутую фигуру и выглядит гораздо моложе своего возраста. Фото: Инстаграм.Светлана Бондарчук сохранила стройную и подтянутую фигуру и выглядит гораздо моложе своего возраста. Фото: Инстаграм.
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С тех пор, как в жизни Светланы Бондарчук появился молодой бойфренд – светский фотограф Сергей Табунов, поклонники то и дело любуются в Инстаграме ее соблазнительными снимками. «Только влюбленный мужчина может делать такие кадры», - пишут фолловеры Светланы в комментариях и делают ей комплименты. В 49 лет бывшая модель сохранила стройную и подтянутую фигуру и выглядит гораздо моложе своего возраста. К тому же любовь окрыляет: неудивительно, что экс-супруга Федора Бондарчука решилась на смелую эротическую фотосессию – чего ранее никогда не позволяла себе в браке с режиссером.

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@jurij.treskow #outofcontrol project by @alexkisa
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Кадры съемочного процесса появились в Инстаграме Светланы и ее команды. Окончательным результатом съемки мы наверняка сможем полюбоваться на страницах глянца, а пока экс-супруга режиссера выложила в Сеть рабочие моменты фотосессии. Но и они впечатляют: на снимках Светлана позирует топлесс, примеряет кружевной корсет в стиле садо-мазо бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» и фотографируется в прозрачном боди, совершенно не скрывающем ее стойную фигуру. Если учесть, главный редактор журнала «Hello!» уже дважды бабушка, ее смелости можно только позавидовать.

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Another great day of shooting! #3 @a030aa Our crazy, provocative #outofcontrol project with @jurij.treskow coming soon! #thekisa
506 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Многие отмечают, что после развода с Федором Бондарчуком Светлана заметно похорошела. И опять-таки «винят» в это ее новую любовь. Сергей Табунов моложе Светланы на 12 лет, но, по словам друзей пары, разница в возрасте между ними совершенно не ощущается.

Во время фотосессии Светлана Бондарчук позировала топлесс, скромно прикрыв грудь руками. Фото: Инстаграм.

Во время фотосессии Светлана Бондарчук позировала топлесс, скромно прикрыв грудь руками. Фото: Инстаграм.

- Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать. Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату, - рассказал источник из близкого окружения пары. - В октябре вместе летали в Японию – там у Сережи основная работа. Кстати, у них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева... Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова.

Светлана поделилась в Инстаграме смелым селфи.

Светлана поделилась в Инстаграме смелым селфи.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук прожили вместе 25 лет, у пары двое детей и две внучки. Расставание режиссера и его жены прошло цивилизованно, сейчас их отношения являются более чем теплыми, что большая редкость для экс-супругов. Федор Бондарчук нашел свое счастье с актрисой Паулиной Андреевой, с которой встречается с осени 2015 года. Пару периодически «женят», однако Паулина слишком много времени отдает карьере – съемкам в кино и работе в театре – и пока не настроена играть свадьбу и обзаводиться детьми.

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