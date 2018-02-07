Наталья Ионова на отдыхе в Мексике похвасталась смелым декольте

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:30:49+03:00

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Наталья Ионова улетела из московской зимы на отдых в теплые края: певица проводит отпуск в экзотической Мексике. Глюк'oZa остановилась на курорте Тулум – этот город обожают голливудские звезды, от Деми Мур до Кейт Хадсон. Беззаботная тусовочная жизнь здесь сочетается с дорогими отелями и изысканными спа – так что обходится отдыхающим недешево.

Видимо, слухи о том, что муж Натальи, бизнесмен Александр Чистяков в последнее время испытывает финансовые трудности, сильно преувеличены, ведь в Тулуме супруги остановились в лучшей гостинице города – «Pablo Escobar's Mansion». Когда-то этот особняк принадлежал печально известному наркобарону Пабло Эскобару. После смерти Пабло роскошное поместье долгое время пустовало, пока его не переоборудовали под пятизвездочную гостиницу. В отеле 42 номера, оставленных с дизайнерской роскошью – и в одном из них отдыхают супруги Ионовы-Чистяковы.

chistyakova_ionova It s Tulum babe

В своем Инстаграме Наталья поделилась фотографией, сделанной на фоне изысканного интерьера отеля. Наталья в соломенной шляпке позирует, сидя в кресле.

- Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо. Звонка, поступка, решения... И только люди с самой сильной выдержкой побеждают в этой схватке! – написала певица в своем Инстаграме. - Сидеть на одном месте и не иметь возможности повлиять на ход событий - самая большая мука. Видимо, поэтому судьба проверяет меня по этому вопросу конкретно.

Свой пост артистка сопроводила хэштегом #сидимотдыхаем. Впрочем, мало кто вчитывался в философские строки Натальи или изучал окружающий ее интерьер – ведь на снимке Глюк'oZa продемонстрировала такое впечатляющее декольте, от которого просто захватывает дух.

chistyakova_ionova Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо.

В Инстаграме Наташи появились еще несколько снимков ее отдыха: певица проводит время на пляже и учится кататься на доске для серфинга.

- Скажите честно, мечтаете же сейчас о такой досочке в Москве по снегу? – подразнила артистка своих фолловеров.

chistyakova_ionova Скажите честно, мечтаете же сейчас о такой досочке в Москве по снегу???

В путешествии по Мексике Наталью поразила открытость и доброжелательность жителей этой страны. Певица считает, что русские во многом схожи с мексиканцами своим позитивным настроем. Правда, климат в нашей стране по сравнению с Мексикой подкачал.

- Не могу не поделиться с вами своим хорошим настроением, которое не покидает меня в этом трипе по Мексике, - написала Наталья в Инстаграме. - Всё потому, что нет депрессивного состояния вокруг. Я правда его совсем не чувствую. Каждый человек на улице Мехико улыбается, хотя уверена, у мексиканцев не меньше нашего проблем. Признаюсь честно, я впервые не чувствую, что рядом иностранцы, хотя их совсем не понимаю... Мне кажется, что по открытости и контактности мы очень схожи с мексиканцами, ну, как минимум я. Представляете, какими бы мы были добрыми, если у нас было чуть больше солнышка.