2018-02-07T12:19:14+03:00
Наука

Американские ученые создали мозговой имплант для улучшения памяти

Он посылает электрические импульсы, помогая пользователю в запоминании новой информации
Григорий ПУШКАРЁВ
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Согласно результатам тестирования, устройство повышает способность мозга к отсроченному припоминанию на 15%Согласно результатам тестирования, устройство повышает способность мозга к отсроченному припоминанию на 15%
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Группа американских ученых из Университета Пенсильвании провела исследование и выяснила, что небольшая электрическая стимуляция мозга может значительно помочь в улучшении памяти. Статья опубликована в научном журнале Nature Communications.

Исследователи работали с 25 людьми, у которых была эпилепсия, поскольку у них в мозге уже установлены имплантированные электроды, чтобы контролировать припадки. Кроме того, эти пациенты имеют трудности в запоминании новой информации.

Новый имплант, по концепции похожий на кардиостимулятор для сердца, предсказывает и регулирует активность в мозге. Также он может фактически блокировать память человека; поэтому ученые хотели активировать его только тогда, когда память человека могла забыть важные детали. Когда мозг работает хорошо, устройство находится в спящем режиме.

“Мы применили точечную стимуляцию к височной доле и выявили, что такая стимуляция восполняет пробелы в процессе запоминания”, - рассказали авторы исследования.

Согласно результатам тестирования, устройство повышает способность мозга к отсроченному припоминанию на 15%.

Пока неясно, как новые результаты могут быть применены к другим группам населения. Ведь запоминание отдельных слов или имен из списка принципиально отличается от других типов информации, таких как личные или долгосрочные воспоминания; поэтому для понимания других возможностей разработки ученым потребуется больше работы.

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