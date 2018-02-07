Владимир Пучков: Благодаря системе ликвидации ЧС удалось спасти 1,5 миллиона человек

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:23:54+03:00

За последние пять лет количество аварий и катастроф существенно снизилось

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Вот уже несколько лет в начале февраля МЧС подводит итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В этом году традиционный Всероссийский сбор проходит с 5 по 9 февраля, а сегодня в Красногорске состоялось пленарное заседание.

В Доме правительства Московской области собрались сотни гостей и участников, в том числе представители Администрации президента, Федерального собрания РФ, Совета безопасности, начальники региональных центров и главных управлений МЧСв регионах, а также члены общественного и экспертного советов при министерстве.

Министр Владимир Пучков, открывая мероприятие, сообщил, что за пять лет работы РСЧС количество чрезвычайных ситуаций снизилось более чем на 40%.

- Удалось повысить оперативность принятия решений и реагирования на возникающие бедствия, - отметил Владимир Пучков. - Это позволило с 2012 года спасти более 1,5 млн человек при пожарах, авариях и других катастрофах. Потушено более 887 тысяч техногенных пожаров, их количество уменьшилось на 20%. Продолжается развитие Центров управления в кризисных ситуациях в регионах. Внедряются новые методы зондирования территории, мониторинга природных и техногенных рисков.

Собравшимся продемонстрировали фильм об итогах работы министерства за прошедший год, а отличившимся сотрудникам вручили награды и вымпел "Лучшее Главное управление МЧС России". Также руководство ведомства озвучило приоритеты в работе на ближайшие 12 месяцев - к слову, 2018-й объявлен в МЧС Годом культуры безопасности.

- Мы поставили задачу сформировать должное отношение населения к безопасности. И приоритет в этой работе - дети. С ними будут работать в детских садах и школах, на культурно-массовых мероприятиях, - заверил министр.

СПРАВКА "КП"

РСЧС – это система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральной исполнительной власти, власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сегодня в составе группировки сил РСЧС более 1,4 млн. человек, 200 тыс. единиц техники.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 5 лет силами РСЧС:

удалось спасти 1,5 млн человек,

ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций,

на 25% сократилось количество погибших на пожарах,

на 19% - количество пострадавших.

3а 2017 год:

удалось спасти 224 тысячи человек,

ликвидированы 132 тысячи техногенных пожаров и 257 ЧС,

более 112 тысяч раз выезжали спасатели и пожарные на крупные ДТП,

в которых спасли более 48 тысяч человек,

на 17,6% сократилось количество происшествий на водных объектах.