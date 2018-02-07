МОК нарушил уже восемь пунктов Олимпийской хартии

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:23:51+03:00

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«Олимпийская хартия» - это конституция, по которой живет все олимпийское движение. Основные ее положения были сформулированы еще бароном Пьером де Кубертеном в конце 19-го века. С тех пор к ней появилось множество пояснений и приложений, но главные статьи остаются в силе.

Верней оставались, потому что ту войну, которую развязал МОК против наших спортсменов, явно идут вразрез главному олимпийскому закону.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS), который теперь открыл свою «выездную панель» в Пхенчхане, будет рассматривать все эти противоречия. И, мы надеемся, что все же допустит до Олимпиады наших спортсменов, которые подали иски. По крайней мере, именно на эти пункты и давят адвокаты российских атлетов, пытаясь восстановить справедливость.

Чтобы понять, чего же нарушает МОК во главе со своим президентом Томасом Бахом, мы просто почитали Олимпийскую хартию и взяли те места, которые напрямую касаются данной ситуации

Глава 1. Основополагающие принципы Олимпизма

Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

(Травля наших спортсменов со стороны МОК и в мировых СМИ явно не способствует «созданию мирного общества» и наоборот убивает человеческое достоинство.)

Занятия спортом - одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.

(Дискриминация налицо, а как накачивают зарубежных спортсменов «в духе дружбы» против русских атлетов хорошо известно. Ни о какой солидарности и честной игре речи даже не идет)

Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

(Нападки только на русских спортсменов не что иное, как дискриминация по национальному признаку)

Травля наших спортсменов со стороны МОК и в мировых СМИ явно не способствует «созданию мирного общества».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава 2. Миссия и роль МОК

Сотрудничать с надлежащими общественными и частными организациями и органами с тем, чтобы поставить спорт на службу человечества, способствуя тем самым борьбе за мир;

(МОК, вместо того, чтобы «сотрудничать» с нашими организациями, наоборот дисквалифицировал Олимпийский комитет России, фактически развязав холодную войну)

Принимать меры, направленные на укрепление единства Олимпийского движения, защиту его независимости и сохранение автономии спорта;

(Здесь явно не «укрепление единства» и «защита независимости», а желание полного подчинения, с признаниями ошибок и извинениями, которые наши чиновники зачем-то делают.)

Противодействовать любым формам дискриминации, наносящей ущерб Олимпийскому движению;

(В данном случае МОК должен противоборствовать самому себе).

8. осуществлять защиту спортсменов, не использующих допинг, и принципы честного спортивного соперничества путем борьбы с применением допинга и принятия мер, направленных против любых форм мошенничества на соревнованиях и коррупции во всех ее формах;

(За нарушение этого пункта Томаса Баха можно лично отдавать под суд - мало того, что он не допускает на Игры чистых спортсменов, так еще и занимается рэкетом - все время напоминает о том, что Россия еще не заплатила 15 миллионов евро за различные экспертизы и судебные издержки, которые возникли при собирании обвинений против нас же!)

Поощрять и поддерживать усилия спортивных организаций и органов государственной власти, направленные на обеспечение социального и профессионального будущего спортсменов;

(Пожизненная дисквалификация спортсменов и отстранение их от Олимпийских игр - это ни что иное, как запрет на профессию).

И, наконец, последний пункт в Хартии, из которого ясно, что в данном случае все в руках Спортивного арбитражного суда.

61. Разрешение споров

1. Решения МОК являются окончательными. Любой спор, вытекающий из их применения или толкования, может разрешаться исключительно Исполкомом МОК и, в некоторых случаях, при помощи третейского суда в Спортивно-арбитражном суде (САС).

Все споры, возникающие по случаю или в связи с Олимпийскими играми, должны представляться исключительно в Спортивно-арбитражный суд в соответствии с Кодексом спортивного арбитража.

Вот как сегодня прокомментировал свои плономочия Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб:

– Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх. Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений. В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно, – сказал Матье Риб.

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