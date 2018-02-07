2018-02-07T16:45:32+03:00
Политика

На льготные кредиты аграриям из казны выделят 50 миллиардов рублей

Не менее 20 процентов таких кредитов должен получать малый бизнес
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания в резиденции "Горки". ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания в резиденции "Горки". ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В среду на совещании у Дмитрия Медведева в подмосковных «Горках» обсуждали, какие дополнительные меры поддержки нужно оказать аграриям в этом году. По словам премьера, в казне уже зарезервировано почти 50 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

- Процедура получения кредитов максимально упрощена. В прошлом году уполномоченные банки заключили почти 8 тысяч кредитных договоров на 650 миллиардов рублей, причем это не только краткосрочные, но и инвестиционные, - сказал Медведев.

Он также предложил обсудить меры поддержки фермеров, взявших кредиты на коммерческих условиях, а не по льготной ставке.

Так, Медведев не исключил возможности предоставления льготного кредита даже тем заемщикам, у которых есть долги. При этом премьер отметил, что не менее 20% льготных кредитов должны получать малые и средние предприниматели.

- На поддержку аграриев в этом году предусмотрено более 240 миллиардов рублей, в том числе на адресные инвестиции, на те направления агропрома, которые пока отстают, - сообщил премьер.

Как рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, на полученные аграриями льготные кредиты будут построены 54 тепличных комплекса, 91 молочный комплекс, будет модернизировано 108 перерабатывающих предприятий, а также куплено полторы тысячи комбайнов и 415 тракторов.

Ткачев также сообщил, что на совещании было принято решение найти дополнительные деньги на поддержку АПК в этом году. По его словам, власти дополнительно изыщут 10-30 миллиардов рублей.

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