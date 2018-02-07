Путин занялся «черным небом» Красноярска

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:59:25+03:00

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Свое мини-турне по Сибири Владимир Путин начал с Красноярска, где изначально главной темой был спорт — подготовка к предстоящей через год Универсиаде и все сопутствующие этому мероприятия, от осмотра строящихся объектов до совещания по выявлению недостатков. Но одна из главных проблем красноярцев сегодня — экология. Словосочетание «Черное небо», обозначающее регулярно вводимый режим «неблагоприятных метеусловий», уже настолько прочно вошло в лексикон местных жителей, что в кафе можно найти коктейль с таким названием или даже целую линию одежды у дизайнеров. Последний «режим Черного неба» в городе сняли аккурат перед прилетом главы государства.

В связи с этим президент включил в повестку еще и совещание с врио главы края Александром Уссом и основными «экономическими игроками» региона - гендиректором "Норникель" Владимиром Потанина, гендиректором СУЭКа Владимиром Рашевским и гендиректором "РусАла" Владиславом Соловьевым. Предприятиям придется много сделать, хотя основная вина за ухудшение экологии лежит на растущем городском автопарке, который необходимо переводить, как и по всей стране, на газомоторное топливо.

- На автопарк приходится 36 процентов всех выбросов, 29 процентов приходится на алюминиевый комбинат, затем по объему выбросов идут теплоэлектростанции, - перечислил Путин. - Но есть и то, что не учитывается, это домохозяйства, которые отапливаются углем, особенно зимой. И это тоже то, что создает и "черное небо", и делает черным снег.

Президент поставил задачу обеспечить газом домохозяйства в Красноярске, которые до сих пор топят углем.

- Да, это недешево для регионального бюджета, но это нужно делать, - заявил он, потребовав провести модернизацию и на крупных предприятиях. - Это окупится здоровьем ваших работников.

Александр Усс напомнил президенту, что еще в советское время в Красноярске собирались строить метро и даже вложили в проект 12 миллиардов рублей. Путин поддержал предложение вернуться к реализации этой идеи.

- Экологические проблемы нужно решать комплексно, если мы относимся к тому, где мы работаем и живем не как временщики, - сказал глава государства. - Если не только как к местам извлечения прибыли относимся к родной земле, на которой мы живем и о судьбе которой мы думаем.

Но начал свой визит Путин со спортивной инфраструктуры, осмотрел многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и пришел к выводу, что за год, который прошел с его последнего визита, ситуация существенно изменилась.

- Уже кое-что мы здесь посмотрели, радует, что многое сделано, - поделился он впечатлением на совещании по подготовке Универсиады. - Наша общая цель – подарить мировому студенческому спорту незабываемый праздник. Успешный опыт у нас есть. И несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий.

Но при этом главной целью подобных турниров остается, конечно, наследие, которое остается после их завершения. И Красноярск тоже не исключение.

- Особое внимание нужно уделить вопросам в сфере экологического контроля, - обратил внимание Путин. - Наша задача сделать так, чтобы Красноярск был не только мощным международным спортивным кластером, но и динамичным, комфортным для людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой, благополучной экологией, хорошими рабочими местами и высоким инвестиционным потенциалом.

По итогам всех докладов президент сделал вывод, что работа над подготовкой идет по плану.

- Есть некоторые сбои, но большой тревоги не возникает, - подвел он предварительный итог. - Очень бы не хотелось, чтобы она возникла. И не надо себя успокаивать, что у нас все в порядке. Нужно иметь ввиду, что на завершающих этапах всегда сложнее всего.

На ледовой «Платинум-Арене» президента ждали не только хоккеисты, но и футболисты. Путин уже встречался с ребятами из красноярской детдомовской команды «Тотем», регулярно участвующей в международных турнирах, и даже приглашал их на открытие Кубка Конфедерации. Теперь он сам приехал к ним в гости.

Президент пригласил их в Сочи на предстоящую в скором времени встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, а в ответ получил футболку с надписью «Путин» и мяч с автографами.

- Как вам в жизни помогли занятия единоборствами? - спросил один из ребят.

- Очень сильно помогло, - ответил Путин. - В игровых видах спорта можно понадеяться на помощь партнеров, а в единоборствах поддержки ждать ни откуда не приходится, это дисциплинирует.