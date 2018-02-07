Институт имени Герцена отмечает 75-летие отделения, где спасают от опухолей головы и шеи

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:22:08+03:00

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8 февраля в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена (сегодня это филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России) появится памятная доска легендарному человеку, одному из создателей уникального направления в онкологии, лауреату Государственной премии СССР профессору Владимиру Олеговичу Ольшанскому. Благодаря его методикам прооперированным пациентам после удаления гортани возвращают голос.

75 лет назад один из основоположников современной онкохирургиии профессор Иван Яковлевич Сендульский создал первое в СССР отделение, перед которым была поставлена амбициозная задача: не только сохранить жизнь человеку, перенесшему операции на органах головы и шеи, но и найти способы его возвращения к нормальной жизни, восстановления необходимых социальных навыков - говорить, есть, улыбаться, вернуться к работе.

- Профессор Ольшанский, руководивший отделением с 1981 по 2000 годы, - автор 45 изобретений, благодаря которым больные, перенесшие радикальные операции на гортани, ротоглотке, полостях носа вернулись к нормальной социальной жизни, - поясняет руководитель отделения микрохирургии МНИОИ имени П.А.Герцена, кандидат медицинских наук Андрей Поляков.

Колоссальный опыт работы в этом направлении был отмечен наградами правительства России и способствовал развитию многих технологий, вошедших сегодня в практику специалистов по опухолям головы и шеи. Уникальное владение методом микрохирургической аутотрансплантации тканей позволяет специалистам МНИОИ им. П.А. Герцена возвращать к полноценной жизни пациентов, которым раньше отказывали в лечении. «В нашем институте создан хор бывших пациентов, которым удалена гортань, - рассказывает Андрей Поляков. - После этого человек не способен разговаривать, но мы восстанавливаем навыки с помощью операций по трансплантации, пластической хирургии и многих других методик».

Возможности современной терапии злокачественных новообразований головы и шеи позволяют восстановить функцию обычного глотания, речи и социальной реабилитации больных, поясняют специалисты. 8 — 9 февраля в Институте имени Герцена пройдет юбилейная конференция, посвященная методикам лечения и восстановления пациентов с онкологическими заболеваниями головы и шеи. В ней примут участие онкологи, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи, эндокринологи, ЛОР-врачи, пластические хирурги, специалисты по лучевым методам диагностики, организаторы здравоохранения. Эксперты представят и обсудят лучшие практики и научные разработки. Конференция будет транслироваться в том числе онлайн на образовательном портале по ссылке http://touchmed.org/