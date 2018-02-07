Московская компания набирает сотрудников только с простатитом

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:56:14+03:00

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В «Комсомолку» пришло необычное электронное письмо:

«Здравствуй, уважаемая редакция. У вас есть эксперт по майнингу? Дело в том, что я лечусь от простатита одним российским прибором. У него аж два процессора. Вопрос: зачем столько? Производитель ответить отказался. Подозреваю, что эти приборы майнят биткоины», - написал Денис. Пикантности добавляло то, что прибор – ректальный.

На первый взгляд, автор — очередной городской сумасшедший. Из тех, которые считают, что соседи облучают их микроволновками через стену.

Надо ж было придумать себе устройство от простатита, которое не только лечит, но и майнит электронную валюту. Вообще, криптовалютные бытовые приборы существуют. Но обычно биткоины зарабатывают обогреватели помещений — процессоры во время работы сильно нагреваются. А так можно найти практичное применение лишнему теплу.

Так что лечебное приспособление от простатита с опцией майнинга было бы больше похоже на паяльник, сами понимаете где. Такой привет из 90-х.

Стереть бы письмо от Дениса и забыть как полный бред. Но оказалось, что с лечебными приборами, о которых написал наш читатель, вообще много странностей.

Чего стоит объявление на hh.ru от производителя этих устройств. Компания сейчас ищет менеджера по продажам.

«Мы уверены, что кандидат именно с такой патологией, как простатит, лучше справится и добьется больших результатов, чем абсолютно здоровый соискатель», - говорится в вакансии.

А еще фирме нужен тестировщик оборудования для лечения простатита. Смешно? Между прочим, наниматель обещает платить 70 тыс. рублей на руки плюс ежеквартальные премии. И опыт работы не требуется. Всего-то и надо, что от одного до четырех часов в день... тестировать оборудование, которые выглядит как полированный железнодорожный костыль.

«Лечение + удовольствие = приличный доход!», - обещает в объявлении фирма.

Это коллективное помешательство на медицинском приборе?

Нет. Просто столичные коммерсанты увлеклись нестандартными методами продвижения.

- Ну да, мы специально рассылаем в газеты провокационные письма и делаем смешные объявления на сайтах по подбору персонала, - раскололся коммерсант Василий Шкурков.

- Идею у кого-то подсмотрели?

- Нет. Сами придумали. Собрались всей компанией, устроили мозговой штурм и родили провокационный подход.

- И как, есть результат?

- Менеджера по продажам практически нашли. Тестировщики, на самом деле, тоже нужны. Просто нам требуются люди и с чувством юмора. Но больше о нас люди узнают не из объявлений на hh.ru, а от врачей.

Как оказалось, подобный способ продвижения товара — через дурацкие письма, странные вакансии — называется партизанским маркетингом.

- Используются какие-то неочевидные вещи для привлечения внимания к другому объекту, - рассказал глава рекламного агентства Кирилл Готовцев. - Был один случай - в Москве повесили рекламу корма для животных. На плакате была собака и слоган: «Все суки, как суки, а я богиня». Нам городской Департамент рекламы запретил использовать слово суки — мы пошли на нарушение специально. В бюджет кампании включили все возможные штрафы. Власти обязали нас внести правки. Слоган поменяли на: «Все звери, как звери, а я богиня». Потом в интернете активно обсуждали ситуацию, косность чиновников. Аудитория рекламы увеличилась минимум на 200 тысяч человек. Без скандала эффект был бы совсем не тот.

Чем дальше, тем таких историй становится больше. Причем, раскусить вранье удается не сразу.

Два года назад в СМИ нашумела история, когда 16-летний мальчик выиграл возможность месяц жить с порно-актрисой. Парень принял участие в лотерее, организованной одним сайтом, торгующим аксессуарами для компьютерных игр.

Много обсуждалось, можно ли несовершеннолетнему заниматься сексом с взрослой женщиной, у которой силиконовая грудь пятого размера. Не будет ли это считаться совращением, растлением и так далее.

Потом, правда, выяснилось, что мальчик — профессиональный актер. А все затевалось для рекламы сайта.

- На самом деле, партизанский маркетинг выстреливает не всегда, - считает Готовцев. - Бывает, история получает огласку. А бывает, что никто не обращает внимание.

В любом случае, надо помнить, что к любой информации стоит относиться критично. Новости о чьих-то резких высказываниях, фотографии западных звезд в одежде с портретом Путина (такое тоже было) легко могут оказаться фейком.

По данным американских журналистов, 35% информационных сообщений в интернете во время последних выборов президента США были ложными или не точными. Политикам — особенно Дональду Трампу — приписывали массу всего (заявления, действия), чего в реальности не было.