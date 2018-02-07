2018-02-07T22:46:44+03:00
Здоровье

Горячий чай повышает риск развития рака - итоги 10-летнего исследования

В зоне риска курильщики и любители алкогольных напитков
Олег КОЛЕСОВ
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..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Слишком горячий чай может увеличить риск рака пищевода у тех, кто курит сигареты и потребляет алкоголь ежедневно. Об этом предупреждает новое исследование, которое провели ученые Пекинского университета в Китае.

При этом авторы открытия спешат успокоить остальных поклонников этого традиционного напитка: если вы не из числа злостных курильщиков и выпивох, то особых причин беспокоиться у вас нет – сам по себе чай вреда не наносит. Ни пищеводу, ни остальным органам.

« Горячий чай способствовал развитию рака только в том случае, если он сопровождался курением и чрезмерным употреблением алкоголя», - цитирует CNN руководителя исследования профессора Джо Лена.

Ученый рассказал, как именно проходило исследование. В частности, оно продолжалось на протяжении 10 лет, и в нем приняли участие 456 155 человек в возрасте от 30 до 79 лет.

В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы: в первую входили любители опрокинуть стопку и затянуться после обеда, во вторую – приверженцы здорового образа жизни. На протяжении всех лет исследвоания ученые наблюдали за медицинскими показателями добровольцев, а под конец выяснили интересную закономерность.

Если вы хотите получить максимум пользы от чая, пейте его с медом и лимоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если вы хотите получить максимум пользы от чая, пейте его с медом и лимономФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как оказалось, те участники исследования, которые любили побаловаться горячим чаем, и при этом употребляли алкоголь и чрезмерно курили, имели риск развития рака пищевода более чем в пять раз больше по сравнению с теми, у кого не было ни одной из этих трех привычек.

Авторы открытия поясняют, что курение табака и потребление алкоголя само по себе является спусковым механизмом для развития рака, а тут вдобавок к этому накладывается еще и влияние химических соединений чая и его неблагоприятный - в определенных случаях - тепловой эффект.

Все это вкупе и становится прочной связкой между чаепитием и раком.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine. Там же приводятся данные Международного агентства по исследованиям рака, а также отдела исследований рака Всемирной организации здравоохранения. Согласно им, рак пищевода ежегодно убивает около 400 000 человек.

В России рак пищевода составляет 3 процента от всех злокачественных опухолей, находясь при этом на шестом месте по частоте раковых заболеваний.

"Вот теперь и решай: то ли покурить, то ли чаю выпить..." Фото: Олег РУКАВИЦЫН

"Вот теперь и решай: то ли покурить, то ли чаю выпить..."Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Напомним, немногим ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которым сочетание чая с молоком можно также назвать небезопасным. Оказывается, такая смесь плохо сказывается на желудке и пищеварительной системе в целом. Начиная с того, что напиток плохо усваивается организмом, и заканчивая тем, что может стать причиной камней в почках.

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