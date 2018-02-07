Вера Брежнева станет подругой на вечер за 2 млн. рублей, а за 180 тысяч Пригожин придет в костюме Шрека

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:30:27+03:00

Звездные аукционы: «Комсомолка» выяснила, за сколько можно встретиться со знаменитостями или стать обладателем личных вещей кумира

Изменить размер текста: A A

Звезды частенько продают с молотка личные вещи. Но поскольку почти все они - люди состоятельные, то большая часть артистов делает это в благотворительных целях. Мы разузнали, сколько денег фанаты готовы выложить за любимую вещицу звезды или встречу с героем своих грез.

Примерить лифчик Собчак

Первооткрывателем распродаж звездных вещей в нашем шоу-бизнесе была Ксения Собчак. Несколько лет подряд она проводила благотворительную барахолку под крылом радиостанции, где работала. Туда несли все ненужное из своих гардеробов многие российские знаменитости: Дима Билан предлагал купить его варежки за 500 рублей, телеведущая Юлия Бордовских отдала на продажу туфли за 2000. Да и сама Собчак выставила много лотов вплоть до нижнего белья. К примеру, лифчик от Ксении можно было купить за 500 рублей.

- Может, найдутся какие-то фетишисты, которые его купят, - шутила Собчак. - В прошлый раз один мужчина скупил все нижнее белье Жанны Фриске. Эту барахолку я решила создать, когда поняла, что у множества моих подруг, да и у меня, очень много дорогих эксклюзивных вещей, которые кто-то по работе, кто-то потому что имеет большой достаток, не надевают больше одного-двух раз. А это дорогие вещи лучших итальянских и французских фирм.

Прогулка с холостяком Воробьевым

Если же вы грезите о личном контакте со знаменитостями, такое тоже возможно. На одном из благотворительных аукционов была продана ночь в караоке с певицей Бьянкой за 125 тысяч рублей, прогулка с завидным женихом Алексеем Воробьевым и его собакой Элвисом - за 55 тысяч 555 рублей. А одной семейной паре посчастливилось заполучить на регистрацию брака певицу Сати Казанову (она провела церемонию. - Ред.) всего за 35 тысяч рублей.

Устроители аукциона сумели уговорить и художника Никаса Сафронова. За 19 тысяч рублей мэтр живописи разрешил поклоннице разрисовать свой торс яблоками. Практически стал живым полотном. А сын Олега Газманова Родион согласился на просмотр новогодней комедии с незнакомкой всего за 5 тысяч рублей - небольшая сумма по аукционным меркам.

Супруга бизнесмена Александра Лебедева модель Елена Перминова на просторах Инстаграма тоже организовала благотворительный проект. С молотка ушел уникальный лот - «Девичник с Яной Рудковской». Победительница провела с Яной вечер перед ее венчанием с фигуристом Евгением Плющенко. А поскольку желающих попасть в звездную компанию было много, то этот лот был продан трижды. Таким образом Рудковская собрала 1 миллион 663 тысячи рублей, оплатив этими деньгами операции для тяжелобольных детей. Кстати, Рудковская выставляла на продажу и свои наряды. В частности, эксклюзивное платье от Emilio Pucci, в котором продюсер вынашивала своего младшего сына Александра (Гномыча), ушло с торгов за 140 тысяч рублей.

На этом же аукционе был продан за 180 тысяч еще один оригинальный лот. За эту сумму согласились развлекать детей на празднике певица Валерия в костюме принцессы Авроры из сказки «Спящая красавица» и ее муж продюсер Иосиф Пригожин в образе Шрека. Глюк'oZа в костюме Чудо-женщины тоже пела и плясала для детишек. Этот лот стартовал с 50 тысяч рублей и был продан за $8620 (485 600 рублей по текущему курсу).

Валерия и Иосиф Пригожин не прочь перевоплотиться в сказочных персонажей. Фото: instagram.com

Забавная история произошла с лотом Сергея Лазарева. Певец пригласил победителя аукциона на свой спектакль «Женитьба Фигаро», а потом - на ужин в ресторан. За встречу с кумиром сражались его поклонники, но в итоге лот выкупила его подруга Яна Рудковская - за 300 тысяч рублей.

- Всегда мечтала сходить на спектакль Сергея. Ну и от ужина не откажусь. Счастлива с Сергеем помочь еще одному ребенку, - объяснила Яна.

Битва развернулась и за лоты Димы Билана. За $13 795 (777 тысяч рублей) Дима согласился приехать в костюме Безумного Шляпника из сказки «Алиса в стране чудес» к детям победителя торгов. А за $10 тысяч (563 тысячи рублей) Билан отужинал в ресторане уже с другой поклонницей. После завершения торгов фанатки певца писали, что готовы отдать и более внушительную сумму за вечер с Биланом, просили продлить аукцион. Однако победителя оспаривать не стали.

Дима Билан выступил в костюме Безумного Шляпника перед детьми победителя аукциона. Фото: instagram.com

Похожий ажиотаж произвел и лот Веры Брежневой - «Друг на вечер». Певица заявила, что ради спасения детской жизни готова сыграть в боулинг с незнакомцем, порыбачить, погулять в парке. Обладателем лота стал некий бизнесмен, попросивший оставить его имя в тайне. Мужчина выкупил лот от красотки почти за два миллиона рублей (если точно - за 1 млн. 725 тыс. рублей).

Вера Брежнева заставляет мужчин помнить: чем выше разрез, тем больше стресс.Фото: Евгения ГУСЕВА

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ

Паспорт Влада Листьева или очки Джона Леннона?

В социальной сети «ВКонтакте» тоже не первый год действует аукцион звездных вещей. Недавно там выставили на торги зачетку рэпера Джигана за $2000 (112 676 руб.), автомобиль ВАЗ-2110, первым хозяином которого являлся Федор Емельяненко, очки Джона Леннона за 5000 евро (350 700 руб.), рюкзак Данилы Козловского и даже трусики Памелы Андерсон.

Если «очки Джона Леннона» никто не купит, можно попробовать их продать как очки кота Базилио. Фото: instagram.com

За ракетку Марии Шараповой просят 20 тысяч рублей, а за пиджак Фредди Меркьюри - 4000 у. е. Некоторые лоты удивляют. Так, поклонница Валерия Леонтьева хочет за кресло, на котором певец якобы восседал во время съемок клипа «Ночной звонок», 100 тысяч рублей. Другая дама пытается сбыть золотое кольцо с рубином, подаренное Софией Ротару в советские годы ее двоюродной сестре. Мол, певица приезжала в 70-е годы в родные Черновцы и одарила поклонницу.

Неизвестно, сколько стоило это кресло раньше, но, после того как на нем посидел Валерий Леонтьев, за стульчик просят 100 000 рублей. Фото: instagram.com

- Если коллекционерам эта вещь интересна, продам. Для меня она не составляет особой ценности, я не фанатка Ротару. Цена договорная, - рассказывает женщина. Среди необычных лотов - документы знаменитостей: загранпаспорта Влада Листьева и Леры Кудрявцевой. Документ легенды телевидения якобы найден в «Останкино». А паспорт Леры был отправлен в утиль как просроченный.

Просроченный загранпаспорт Леры Кудрявцевой. Неужели и на него найдется покупатель? Фото: instagram.com

«Хозяева» многих лотов не скрывают происхождения вещей. Так, один мужчина честно признался: «Продам вещицу со съемок сериала «Универ». Лично спер».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Можно нарваться на мошенников»

- Я бы не советовал покупать звездные вещи у частников, на интернет-аукционах, поскольку нет гарантии подлинности. Можно нарваться на мошенников, - считает промоутер и директор Софии Ротару Сергей Лавров. - Есть смысл покупать, если вещь продает сам артист или же магазин, который принадлежит звезде. Например, у Филиппа Киркорова есть магазин, где он выставляет на продажу вещи из своего гардероба. И там же Филипп продает наряды из гардероба других артистов. Можно удостовериться, что вещи реальные - есть фотографии артистов в этих костюмах. Что касается кольца Софии Михайловны, то она впервые слышит об этой вещице. Возможно, это чьи-то фантазии. Я бы не стал рисковать и покупать такое кольцо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автограф Пугачевой дороже росписи ДиКаприо

Чтобы стать обладателем вещей знаменитостей, необязательно идти на светский вечер с благотворительным аукционом. В интернете полным-полно желающих продать вам звездные сувениры всех мастей - начиная с автографов и заканчивая мебелью, на которой якобы сидели богатые и знаменитые.

Несколько лет назад самым популярным аукционом был «Молоток». Сейчас на смену ему пришел аналогичный - «Мешок». И там меломанам есть чем поживиться. Сейчас на торги выставлен микрофон группы Deep Purple за 50 тысяч долларов (2 млн. 817 тысяч рублей). Хозяин лота охотно объясняет его происхождение: «Микрофон был оставлен группой после концерта в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в 2008 году (принадлежал группе около 20 лет)».

Плюс ко всему там же можно разжиться автографами знаменитостей. Так, за росчерк Пугачевой 1979 года просят 25 990 рублей. Автографы западных знаменитостей стоят значительно дешевле: за Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо просят по 4000 рублей. По словам обладателя этих трофеев, автографы он добывал не сам - якобы купил в Швеции, в специализированном магазине. Мол, там продаются только оригиналы (во что верится с трудом).

На просторах сети есть и другие звездные торги. Например, на площадке «Все звезды» вам предлагают уникальную опцию - заказать вещь любой знаменитости вплоть до костюмов и предметов из любимых кинофильмов. Выяснить происхождение этих трофеев сложно. Вряд ли устроители аукциона договариваются напрямую с артистами. Скорее всего, речь идет об утерянных или забытых в гримерках вещах. Так, на одном из аукционов предлагается приобрести костюм от Диора, который ранее принадлежал Алексею Пушкову, ведущему программы «Постскриптум». Цена вопроса - 10 тысяч рублей. На аукционах также можно найти уникальные рукописи Владимира Высоцкого. За 2700 рублей ушел с торгов рабочий вариант песни «Не состоялось», а за 15 тысяч рублей - редкие фото барда.