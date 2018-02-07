Стоп, сугроб!

7 Февр. 2018 2018-02-07T03:24:31+03:00

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Обильные февральские снегопады расставили все по местам. Стало ясно, у кого реальный внедорожник, а у кого так себе. Пока старенькие «Рено» или «Лады» запросто выползают из сугробов, понтовый «немец» не может и двинуться с места. Почему?

Тяни-толкай

Дело тут не только в том, как высоко висит «пузо» машины над дорогой. Дело в том, толкают колеса машину или тянут. Хочешь разогнаться по идеальной дороге быстро - лучше толкать, то есть привод на задние колеса предпочтительнее. Но в нашем случае все наоборот, нам из болота тащить бегемота. Тут предпочтительнее передний привод. Особенно если нужно выехать из вереницы припаркованных в ряд машин, когда руль приходится повернуть до отказа (см. схему). Получается, заднеприводная машина задними колесами толкает себя, но передними, стоящими поперек дороги, упирается! Добавляем сюда еще один момент - развесовку. Самое тяжелое в машине - мотор и коробка передач, они «висят» спереди, а сзади на ведущие колеса почти ничего не давит, вот они и не цепляются.

При переднем приводе, напротив, все как надо. Ведущие колеса находятся под нагрузкой, и тянуть они будут туда, куда повернуты.

Совет: при выезде с парковки на заднеприводной машине отгребите снег от передних колес, сдайте назад до предела, чтобы выезжать с минимальным поворотом руля.

Полный - вперед?

Не всегда. Привод на четыре колеса не делает машину вездеходом автоматически, все зависит от конструкции полного привода.

- Системы полного привода обычных легковых автомобилей и городских кроссоверов зачастую созданы не столько для повышения проходимости, сколько для большей уверенности водителя во время поездок по скользким дорогам, они управляются электроникой и зачастую являются лишь имитацией реальных внедорожных режимов при помощи муфт и тормозных механизмов, - говорит автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. - Смысл их существования - повышение безопасности, улучшение управляемости, распределение тяги между колесами для более уверенного разгона, но не повышенная проходимость. Для штурма бездорожья требуется классическая компоновка: рамная конструкция, большой дорожный просвет, понижающая передача, жесткие механические блокировки и т. п.

Совет: на полный привод надейся, а лопату в багажник положи.

Электроника только мешает

Вся суть различных электронных помощников - сделать так, чтобы колеса не проскальзывали или не блокировались, а вращались, позволяя водителю, а не законам физики управлять машиной. При движении на нормальной скорости помощники готовы оказать вам поддержку, если машина вдруг перестанет слушаться. Но буксовать на месте и так сорвать автомобиль с мертвой точки электроника не даст, зажмет тормозами проскальзывающие колеса, вот и все. Опытному водителю пробуксовка кое-где поможет зацепиться хотя бы краем колеса за что-то жесткое и проскочить ходом рыхлое место.

Совет: при наличии кнопки отключения электронных помощников ее лучше нажать.

Если «лицом» не вышел

Есть еще частности. Узкая шина или широкая - это имеет значение. Чем уже колесо, тем лучше проходимость. Шипы в этом случае предпочтительнее, потому что это дополнительный зацеп. Длина «морды» - еще одна причина. Идеальный внедорожник - узкий и короткий, вспомните старую «Ниву» или тот же уазик.

Совет: выбирайте машину не только по цене и внешности, учитывайте, где этой красавице придется ездить.