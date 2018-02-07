Рекорд по штрафам поставлен

7 Февр. 2018 2018-02-07T03:30:57+03:00

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За весь прошлый год российские автомобилисты получили более 83,2 миллиона штрафов от дорожных автоматических камер - на треть больше «улова» 2016 года, такие данные приводит российская Госавтоинспекция. Ничего себе динамика! Да у нас в стране и машин-то столько нет, у нас их всего примерно 50 миллионов, есть и дисциплинированные водители. Значит, самые отъявленные получают по несколько штрафов в год - за себя и за того парня. Но это еще не все.

Мы же говорим о «письмах счастья», а ведь гаишники тоже ловят нарушителей и вручают им постановления или протоколы лично в руки. Всего 79% от общего количества вынесенных постановлений - это дело объективов камер, еще 21% - после общения с инспектором. Получается, что наказаний за год было больше 108 миллионов. Представляете, даже если каждый из штрафов минимальный, то есть 500 рублей, сумма - 50 миллиардов! В реальности больше, но…

У нас же существует возможность в течение 20 дней оплачивать со скидкой 50%, это касается почти всех штрафов (точнее, 106,6 млн. штрафов можно было оплатить в половинном размере), но со скидкой оплачено около 66 миллионов штрафов. Получается, большинство нарушителей оказались прилежными хотя бы в деле оплаты. Вот вам действенная мера: платить стали быстрее. Но нарушают не меньше. А камеры с каждым годом становятся все умнее - учатся наказывать за большее число видов нарушений.

- В автоматическом режиме на дорогах страны фиксируются факты движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта, превышения установленной скорости движения, нарушений правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на железнодорожных переездах, а также выявляются факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов. Кроме того, ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД, - предупреждают в ГИБДД. - В настоящее время более 9,8 тысячи стационарных комплексов (63,7%) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. И это обоснованно, поскольку именно стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий ДТП и смертности на дорогах. Таких нарушений в 2017 году выявлено 70,1 млн., что составляет практически 84,2% от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

ЦИФРЫ

На дорогах России сейчас действует свыше 9 тысяч стационарных, 3,8 тысячи передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений.