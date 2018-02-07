Реабилитация в седле: Как верховая езда помогает тяжелобольным детям

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:06:41+03:00

Все больше детей могут испытать радость общения с животными в конноспортивном клубе Фото предоставлено КСК "Виват"

В проекте "Доктор Лошадь" конноспортивного клуба "Виват" ребята не только учатся верховой езде, но и общению с животными, заботе них

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70 детей разных возрастов занимаются сейчас в проекте "Доктор Лошадь" в Вологде верховой ездой и идут на поправку. Малыши постигают азы общения с животными, а ребята постарше не только катаются на лошадях, но и учатся их седлать, кормить и чистить. Родители довольны, дети - в восторге.

- Инструкторы клуба с большой любовью относятся к малышам и к своим питомцам. Все лошадки ухоженные, с удовольствием идут на контакт с детишками. Моя дочь прошла курс в январе. Дочка покаталась на разных лошадках, пообщалась с ними и покормила. Положительный эффект от таких занятий заметен сразу: у дочки прошел страх перед большими животными. В любимицы она выбрала лошадь Джину, самую большую из тех, на которых каталась. Я очень рада, что есть такой проект, и что с каждым годом все больше детей могут испытать позитивные эмоции и пройти полезную реабилитацию, - рассказывает одна из мам Светлана Скорюкова.

Раньше курс иппотерапии могли проходить лишь несколько юных вологжан. Но в прошлом году проект оздоровительной верховой езды в «Вивате» получил мощный импульс к развитию: клуб стал обладателем президентского гранта. 900 тысяч рублей господдержки позволили организовать занятия по иппотерапии в течение полугода - с октября 2017 по май 2018 года.

- На эти деньги мы приобрели специальную амуницию для лошадей, чтобы юным наездникам в седле было комфортнее и безопаснее. Благодаря гранту мы смогли принимать больше желающих, решили проблемы питания животных, - говорит председатель конноспортивного клуба "Виват" Галина Соболева.

Общение с животными помогает решить многие проблемы здоровья

"Доктор Лошадь" стал одним из самых популярных и востребованных проектов клуба.

- Оздоровительный курс состоит из 10 бесплатных занятий. А проходят реабилитацию дети с такими заболеваниями, как ДЦП, синдром Дауна, с нарушениями психоэмоциональной сферы, опорно-двигательной системы и поражением органов чувств, - сообщила заместитель председателя клуба по спортивно-массовой работе Людмила Комина.

Руководство и работники клуба надеются, что грантовая поддержка продолжится и, в надежде на лучшее, верстают планы: объявляют набор новых детей в группы оздоровительной езды, думают о новых формах организации занятий. Инструкторы клуба поделились мечтами: им хочется устраивать праздники и соревнования для детей, а для родителей - проводить обучающие семинары.

Впрочем, проект "Доктор Лошадь" - не единственное направление работы клуба "Виват". Несколько лет назад клуб переехал из села Молочное в областную столицу. Сейчас конюшни "Вивата" располагаются на улице Промышленной, в них содержатся 30 лошадей. Здесь же проходят не только оздоровительные занятия, но и тренировки единственной в городе секции по конному спорту, в которой занимаются 50 вологодских школьников.

Буквально на днях на территории клуба началось строительство крытого манежа.

- Мы давно хотели организовать работу клуба в любое время года, независимо от погоды. Мы приняли участие в конкурсе для социальных предпринимателей. В крытом помещении мы будем проводить не только тренировки наших воспитанников, но и соревнования – от городского до российского уровня, - пообещала Людмила Комина.

В крытом манеже, который будет готов к открытию уже в феврале, будут проходить и занятия участников проекта "Доктор Лошадь".