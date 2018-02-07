На президентский грант 30 рязанцев получат уход на дому

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:06:41+03:00

Анне и Николаю Хмелевским из села Заборье Рязанской области соцработник помогает и по дому, и в огороде. Фото предоставлено Некоммерческой благотворительной организацией фонда «Социальная помощь»

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Благодаря президентскому гранту поддержка ждет еще 30 инвалидов и пожилых людей.

«КО МНЕ ПРИХОДИТ СОЦРАБОТНИК – КАК АНГЕЛ»

Рязанка Анна Кривова с раннего детства ходит на протезе. Но проблемы со здоровьем не помешали ей получить высшее образование и реализовать себя в профессии. Анна Ефимовна долгое время преподавала немецкий язык в рязанском педагогическом институте, жила активно. Но годы взяли свое…

- Когда я вышла на пенсию, здоровье ухудшилось – пережила несколько операций. Я очень ограничена в движении - не в силах ни мусор вынести, ни в магазин сходить. А живу одна. Два раза в неделю ко мне приходит соцработник, поистине, как ангел! Не знаю, что бы я делала без ее помощи, - рассказывает 78-летняя пенсионерка.

Своего «ангела-хранителя» Анна Кривова обрела с помощью благотворительного фонда «Социальная помощь», который за 28 лет своей деятельности помог сотням рязанцев. В 90-х он открыл общественную столовую на Мюнстерской улице, где бесплатно обедали малообеспеченные горожане. Сотрудники фонда начали помогать пожилым и инвалидам на дому, когда городской службы соцпомощи еще не было. Помогали и психически больным людям, и просто одиноким старикам, и даже устроили в немецкие семьи трех рязанских сирот.

- Раньше собесы подсказывали нам, кто нуждается в помощи. Например, старушке нужен уход, а сын-пьяница и родственники не ходят к ней. Ситуации разные бывают, - рассказывает руководитель организации Татьяна Егорова.

ПОМЫТЬ ПОЛЫ, КУПИТ ЕДУ, ПРОПОЛОТЬ ОГОРОД

Для продолжения благого дела соцработники разработали проект «Уход на дому за пожилыми людьми и инвалидами», который позволяет окружить стариков заботой и уходом. За достойную инициативу организация получила в 2017 году президентский грант - больше миллиона рублей. Если средств фонда хватало на обслуживание 15 человек в год, то благодаря гранту помощь получат еще 30 рязанцев.

За долгие годы соцработники настолько прикипели к своим подопечным, что порой выходят за рамки стандартного пакета услуг. Не только моют полы, ходят в магазин за продуктами или навещают в больнице, но и помогают принять ванну, постирать белье, сменить постель... И получают искреннюю благодарность за «сверхурочные». Не удивительно, что о фонде знают не только его подопечные.

- Человек сам выбирает, кто ему будет помогать – городская соцслужба, или мы. Последние 6 лет мы помогали нуждающимся не только в уходе, но и покупали первоочередные медикаменты. При этом мы оказываем полностью бесплатную помощь. Часто бывает, что заботливое отношение видят соседи наших подопечных и просятся к нам на обслуживание, - рассказывает Татьяна Александровна.

На средства гранта рязанские пенсионеры и инвалиды будут получать помощь с января по ноябрь 2018 года. Как дальше сложится судьба проекта, предугадать несложно, ведь почти три десятка лет на доброе и востребованное дело средства находятся.

- Мы строим планы только на год вперед, но уже привыкли к неопределенности, у нас никогда не было постоянных доходов – так и живем на грантовые деньги, - резюмирует Татьяна Егорова.