Очень нужные ненужные вещи

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:06:41+03:00

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В Самаре о проекте «БлагоДарю» знают уже многие. Сама идея создать центр сбора вещей, которые стали не нужны хозяевам, но еще могут послужить другим, родилась у Юлии Копыловой в 2015 году.

- Я видела, что многие люди выкидывают хорошие вещи просто потому, что не знают, кому их отдать. Я поняла, что нужно помочь как этим людям, так и тем, кому эти вещи просто необходимы, - рассказывает она.

Все началось с небольшого помещения, куда каждый горожанин мог принести одежду, обувь или другие вещи. Сюда же приходили многодетные родители, пенсионеры, малоимущие люди – те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Оказалось, что применение можно найти практически всему. Например, в приютах для животных понадобились ветхие шубы и пальто, которыми утеплили вольеры, а старые простыни пригодились в сельском хозяйстве. Ну а за а одеждой, обувью, сумками выстраивались очереди. Как вспоминает Юлия, она даже не представляла, сколько в Самаре нуждающихся людей и как сильно им нужна помощь.

- Однажды мы одевали и обували совсем юную девушку, у которой недавно умерла мама и сгорел дом. У нее не осталось никого. Я выступала на радио, долго думала, ехать ли туда, а потом, когда вернулась, услышала звонок: семья погорельцев жила в гараже, у них не осталось почти ничего, только радиоприемник. И по нему они услышали о нас. Как-то к нам приехала бабушка из далекой деревни. Зашла и с порога говорит: я не верила, что вы существуете. Оказалось, у нее дочь – наркоманка, детьми не занимается. Всю семью бабушка тянет на свою пенсию, дети растут, одежды не хватает. А о помощи просить боится – вдруг соцслужба отнимет детей.

В августе 2017 года у Юлии родилась дочка – третий ребенок. В роддоме женщина узнала о том, что проект «БлагоДарю» получил президентский грант. Так что домой возвращалась с мыслью о работе.

- Планов очень много сейчас, - делится Юлия. – В первую очередь мы хотим сделать так, чтобы каждый горожанин мог помочь, чтобы это было просто сделать. Деньги гранта мы как раз тратим на установку в торговых центрах контейнеров для сбора вещей.

Правда, возникла проблема. В документах написано: средства нужны для того, чтобы изготовить контейнер, привезти его и разместить. Юлия и ее коллеги договариваются с руководством торгового центра, а через две недели им звонят и говорят: забирайте ящик.

На перевозку уходит очень много денег. И, конечно, Юлии обидно, когда звонят люди, которые уже увидели, что в ТЦ стоит контейнер, и ругаются, что его уже убрали.

- В Новокуйбышевске мы смогли договориться, а в Самаре предприниматели живут по каким-то своим законам, - с сожалением говорит Юлия.

Но, несмотря на проблемы, благое дело развивается. На средства президентского гранта открывается склад «БлагоДарю» для сортировки, стирки, глажки одежды и отправки ее в пункты выдачи на территории Самарской области. Оборудование для переработки непригодной одежды в обтирочную ветошь также приобретено на грантовые средства.

Президентский грант помог организации уверенно встать на ноги. Теперь в планах - поиск новых партнеров и спонсоров, о новых точках сбора вещей.

А счастье для Юлии - видеть, как улыбаются люди, которые приходят и получают помощь, как горят глаза у волонтеров, которые понимают, что они по-настоящему выручают людей.