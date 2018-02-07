У террористов в Ингушетии нашли годовой план
Сотрудник ФСБ России пресекли и предали суду 9 членов банды "Вилаят Галгайче", которая входила в международную террористическую организацию "Исламское государство" (организации запрещены на территории Российской Федерации).
"Участники банды были причастны к серии террористических актов, в том числе организации обстрела колоны военнослужащих в районе населенного пункта Даттых в сентябре 2012 г., организации самоподрыва террористки смертницы в Серноводске в сентябре 2013 г., а также к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелам и подрывам самодельных взрывных устройств", - сообщили в ФСБ России.
В ведомстве показали кадры задержаний. На вооружении осужденных находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Террористы имели даже годовой план проведения терактов в России, списки планируемых к убийствам сотрудников МВД по Республики Ингушетия, а также лиц оказывающих им содействие.
Одному из членов запрещенной террористической группы "Вилаят Галгайче" по фамилии Хациев удалось скрыться
"Решением суда руководитель террористической группы приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники преступного сообщества к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от 5 до 14 лет.", - сообщили в суде.
Серьезные тюремные сроки нисколько не огорчили осужденных. Во время оглашения приговора они зевали и улыбались.
Одному из членов запрещенной террористической группы "Вилаят Галгайче" по фамилии Хациев удалось скрыться. Сотрудники ФСБ России подали его в уголовный розыск. Если вы узнали человека на снимке - звоните в полицию.
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