2018-02-07T12:46:10+03:00
Происшествия

У террористов в Ингушетии нашли годовой план

9 участников банды уже получили от 5 до 19 лет лишения свободы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Серьезные тюремные сроки нисколько не огорчили осужденных. Во время оглашения приговора они зевали и улыбалисьСерьезные тюремные сроки нисколько не огорчили осужденных. Во время оглашения приговора они зевали и улыбались
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Сотрудник ФСБ России пресекли и предали суду 9 членов банды "Вилаят Галгайче", которая входила в международную террористическую организацию "Исламское государство" (организации запрещены на территории Российской Федерации).

"Участники банды были причастны к серии террористических актов, в том числе организации обстрела колоны военнослужащих в районе населенного пункта Даттых в сентябре 2012 г., организации самоподрыва террористки смертницы в Серноводске в сентябре 2013 г., а также к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелам и подрывам самодельных взрывных устройств", - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве показали кадры задержаний. На вооружении осужденных находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Террористы имели даже годовой план проведения терактов в России, списки планируемых к убийствам сотрудников МВД по Республики Ингушетия, а также лиц оказывающих им содействие.

Одному из членов запрещенной террористической группы "Вилаят Галгайче" по фамилии Хациев удалось скрыться

Одному из членов запрещенной террористической группы "Вилаят Галгайче" по фамилии Хациев удалось скрыться

"Решением суда руководитель террористической группы приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники преступного сообщества к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от 5 до 14 лет.", - сообщили в суде.

Серьезные тюремные сроки нисколько не огорчили осужденных. Во время оглашения приговора они зевали и улыбались.

Одному из членов запрещенной террористической группы "Вилаят Галгайче" по фамилии Хациев удалось скрыться. Сотрудники ФСБ России подали его в уголовный розыск. Если вы узнали человека на снимке - звоните в полицию.

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