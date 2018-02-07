В омской колонии слепили "Тополь-М"

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:42:31+03:00

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Из снега можно не только снеговиков лепить. Семеро осужденных омской Исправительной колонии №6 смекнули, что обороноспособность страны можно поднять даже с помощью обычного сугроба. За 15 дней они слепили на плацу колонии ракетный комплекс "Тополь - М". Практически в натуральную величину, покрасили краской - теперь не отличить от настоящего.

Этот "Тополь" 7 осужденных слепили за 15 дней

- Все детали снежного "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метров в высоту, - сообщает руководство колонии.

Во ФСИН России утверждают, что осужденные даже не пытались ввести в замешательство космическую разведку Пентагона. Просто хотели таким образом украсить территорию колонии. Например, до прошлой весны плац исправительного учреждения украшала снежная "Аврора", которую осужденные построили к столетию революции. Теперь лепка из снега в колонии - добрая традиция.

Между тем, чтобы сбить с толку вероятного противника Минобороны России с 2014 года приходится закупать надувные макеты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Чтобы скрыть истинное местоположение настоящих пусковых установок ракетчикам приходится разворачивать в лесах ложные надувные дивизионы. Это в то время, когда снега по пояс, а в 713 исправительных колониях отбывают наказание пол миллиона человек.

Справка "КП"

Мобильный комплекс "Тополь-М" (классификация НАТО SS-27 Sickle B - в переводе - Серп) представляет собой ракету, помещенную в высокопрочный стеклопластиковый пусковой контейнер, смонтированный на восьмиосном шасси высокой проходимости и конструктивно практически не отличается от шахтного варианта. Вес пусковой установки — 120 тонн. Ракета российский ракетного комплекса стратегического назначения массой 46 500 килограммов может забросить 1200 килограммовую ядерную боеголовку на 12 000 километров.