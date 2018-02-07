Харламов жестоко пошутил над Бузовой и ее «романом» с Батрутдиновым
Тема одиночества звезды «Дом-2» настолько опостылела ее поклонникам и антифанатам, что сама Ольга поняла - пора делать хайп на новых романах. И пускай мало кто в них верит, но, кажется, Бузова надеется таким образом насолить своему бывшему.
Напомним, 30-летний Дмитрий Тарасов в конце января женился на 23-летней модели Анастасии Костенко.
Бузова отдыхала от тяжелого года и развода в Таиланде. Там же каким-то образом оказался Тимур Батрутдинов, коллега по работе на «ТНТ». Известно, что комик в свои 39 лет одинок. Вот и началась в их Инстаграмах кампания в пользу романа.
В итоге ко всей шумихе вокруг этих странных отношений присоединился друг юмориста Гарик Харламов.
Ольга шарж увидела, и в комментариях даже указала Гарику на орфографическую ошибку. Юморист поблагодарил. А подписчики Харламова юмор тех, кто делал карикатуру, оценили, но кто-то Бузову пожалел, мол, жестоко издеваются над девушкой.
Сам Тимур тоже не прочь пошутить. После приезда самого красивого в мире преступника, которого Бузова наняла для съемок в своем новом клипе, Батрутдинов «ревниво» нафотошопил на снимке с ведущей «Дом-2» и Джереми Микса свое лицо.
А Бузова, похоже, внимание на подобные шуточки решила не обращать. Ольге было чем заняться — она нарастила волосы и похвастала ими перед подписчиками. А заодно намекнула на ничтожность ее отношений с Батрутдиновым.
- И кому такая красавица достанется? - подписала она снимок.
Многие больше обратили внимание не на волосы, а на отличный пресс знаменитости и ее трусики. Также нашлись и те, кто продолжает подозревать Ольгу в том, что она не может успокоиться из-за разрыва с вновь женатым Тарасовым и невольно копирует сегодняшнюю жену футболиста.
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Все-таки непростой выдался день рождения у Ольги Бузовой в Таиланде. Ведь ей нужно было проявить чудеса многофункциональности: и принимать подарки, и общаться с гостями, и успевать еще снимать каждый момент именин на камеру, чтоб тут же выкладывать в инстаграм. Но Ольга справилась. Более того, уже вечером звезда «Дом-2» устроила провокационную фотосессию, которую тоже опубликовала в соцсетях, где она нежно обнимается с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудтиновым (подробности)
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