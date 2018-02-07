Харламов жестоко пошутил над Бузовой и ее «романом» с Батрутдиновым

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:16:43+03:00

Бузова отдыхала от тяжелого года и развода в Таиланде. Там же каким-то образом оказался Тимур Батрутдинов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Тема одиночества звезды «Дом-2» настолько опостылела ее поклонникам и антифанатам, что сама Ольга поняла - пора делать хайп на новых романах. И пускай мало кто в них верит, но, кажется, Бузова надеется таким образом насолить своему бывшему.

Напомним, 30-летний Дмитрий Тарасов в конце января женился на 23-летней модели Анастасии Костенко.

rasulova_valentina Вчерашний вечер мы все будем вспоминать ещё очень долго Впечатления накрыли волной, было феерично! Спасибо вам за такой праздник! Настюша, @kostenko.94 ты самая красивая и нежная невеста, которую я могла себе представить, платье.. Это просто отдельная история.. #тарасовы #да_тарасовы #семья #свадьба #красота #любовь #праздник #россия #москва

Бузова отдыхала от тяжелого года и развода в Таиланде. Там же каким-то образом оказался Тимур Батрутдинов, коллега по работе на «ТНТ». Известно, что комик в свои 39 лет одинок. Вот и началась в их Инстаграмах кампания в пользу романа.

В итоге ко всей шумихе вокруг этих странных отношений присоединился друг юмориста Гарик Харламов.

garikkharlamov Простите, но не могу не поделиться )))

Ольга шарж увидела, и в комментариях даже указала Гарику на орфографическую ошибку. Юморист поблагодарил. А подписчики Харламова юмор тех, кто делал карикатуру, оценили, но кто-то Бузову пожалел, мол, жестоко издеваются над девушкой.

Сам Тимур тоже не прочь пошутить. После приезда самого красивого в мире преступника, которого Бузова наняла для съемок в своем новом клипе, Батрутдинов «ревниво» нафотошопил на снимке с ведущей «Дом-2» и Джереми Микса свое лицо.

timurbatrutdinov Таким видят ребята с @comedyclubru партнёра Оли @buzova86 по клипу на песню "Wi-fi". Спасибо за творческий троллинг) Вообще, присылайте своё весёлое творчество на тему #ББ и я вас поощрю либо инстапубликацией, либо использованием в Камеди Клаб. А особо понравившееся творение награжу какой-нибудь наградой. Дерзайте!

А Бузова, похоже, внимание на подобные шуточки решила не обращать. Ольге было чем заняться — она нарастила волосы и похвастала ими перед подписчиками. А заодно намекнула на ничтожность ее отношений с Батрутдиновым.

buzova86 И кому такая красавица достанется Ловите ночное волшебство с моей любимой @romanova_tatianna, с которой вместе уже несколько лет Спасибо тебе за красивую меня к Big Love & and Big Love Show 2018 готова

- И кому такая красавица достанется? - подписала она снимок.

Многие больше обратили внимание не на волосы, а на отличный пресс знаменитости и ее трусики. Также нашлись и те, кто продолжает подозревать Ольгу в том, что она не может успокоиться из-за разрыва с вновь женатым Тарасовым и невольно копирует сегодняшнюю жену футболиста.

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Все-таки непростой выдался день рождения у Ольги Бузовой в Таиланде. Ведь ей нужно было проявить чудеса многофункциональности: и принимать подарки, и общаться с гостями, и успевать еще снимать каждый момент именин на камеру, чтоб тут же выкладывать в инстаграм. Но Ольга справилась. Более того, уже вечером звезда «Дом-2» устроила провокационную фотосессию, которую тоже опубликовала в соцсетях, где она нежно обнимается с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудтиновым (подробности)