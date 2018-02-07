Погрязшая в долгах Заворотнюк отдыхает на Мальдивах

7 Февр. 2018 2018-02-07T21:31:37+03:00

Задолженность перед банком в 40 миллионов рублей не мешает Анастасии Заворотнюк отдыхать на дорогом курорте. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса, которая должна банку 40 миллионов рублей и не торопится выплачивать кредит, полетела на дорогущий курорт

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«Прекрасная няня» вот уже 6 лет не может решить финансовые проблемы. О том, что 46-летняя Анастасия Заворотнюк сидит в долговой яме, «Комсомолка» рассказывала не раз. Если пересказать коротко, то актриса в 2012 году взяла потребительский кредит под залог земли в долларах. 435 000 долларов (13,5 миллиона по курсу в 31 рубль) потратила на улучшение жилищных условий. Вовремя вернуть долг не смогла, а потом грянул кризис и валюта подорожала вдвое. Заворотнюк предложила банку забрать заложенную землю, однако кредитное учреждение ее принимать в счет долга отказалось (в том числе и потому, что участок подешевел, как и вся недвижимость в стране, - ред.). Кредитор подал в суд. После многолетних судебных тяжб Анастасия все-таки суд проиграла, хотя часть пеней ей скостили. В итоге артистка должна банку 700 000 долларов (около 40 миллионов рублей).

Но как выяснилось в суде, Заворотнюк практически не выплачивает сам кредит, не говоря уже о процентах и пенях. Банк пытается вернуть часть денег через судебных приставов, однако из имущества на Анастасию практически ничего не записано. Также приставы не могут списать деньги и с банковских счетов, потому что они также пусты и почти не пополняются. Другими словами формально Заворотнюк неплатежеспособна.

Однако отдыхать она любит. И предпочитает это делать на Мальдивах.

На райские острова актриса полетела с любимым супругом Петром Чернышовым. Фигуристу накануне исполнилось 47 лет, с чем Заворотнюк его так трогательно поздравила.

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