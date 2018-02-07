Forbes составил первый рейтинг крипто-богачей

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:05:11+03:00

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Виртуальные валюты стали приносить реальные деньги. Причем такие, что авторитетный счетчик мировых финансов - журнал Forbes - впервые опубликовал рейтинг людей, сделавших состояние на криптовалютной лихорадке. Среди них в основном создатели блокчейн-платформ и других площадок, связанных с цифровыми активами.

На первом месте - Крис Ларсен, сооснователь криптовалюты Ripple. Его состояние исследователи богатств оценили в $8 млрд. По данным Forbes, Ларсен владеет 5 млрд. токенов Ripple, рыночная стоимость которых составляет $0,7. Плюс у инвестора есть несколько других крупных активов.

В рейтинг попали несколько выходцев из России и бывшего СССР. Так, состояние сооснователя компании BitFury Валерия Вавилова оценивается в $500 - 700 млн. Он сделал большие деньги на производстве «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. Другими словами, разбогател на продаже оборудования для майнинга.

Попал в рейтинг и сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин. Российско-канадский программист заработал на криптовалютной лихорадке $400 - 500 млн. Он является создателем альтернативной блокчейн-системы и второй по популярности криптовалюты в мире.

Примечательно, что в рейтинге нет ни одного инвестора в криптовалюты. Большинство цифровых богачей озолотились на двух вещах. Либо они создавали «прекрасный новый мир». И тут можно вспомнить Рона Хаббарда, который когда-то сказал: «Хотите разбогатеть - придумайте свою религию», и создал сайентологию. Либо они создавали инфраструктуру для новой технологии. А тут можно вспомнить «золотую лихорадку», во время которой обогатились не старатели, а продавцы лопат, кирок и тачек, а также держатели кабаков.

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