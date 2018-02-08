10 самых интересных научных открытий года в фотографиях

8 Февр. 2018 2018-02-07T20:37:04+03:00

8 февраля в России отмечается День российской науки. «Комсомольская правда» совместно с научно-популярным порталом «Чердак», созданным агентством ТАСС совместно с Минобрнауки России, рассказали о заметных научных разработках, экспериментах и открытиях российских ученых в 2017 году.

Российские ученые приблизились к разгадке генетической болезни Хантингтона

Биологи Новосибирского государственного университета и Института цитологии и генетики СО РАН создали клеточную линию, которая моделирует неизлечимую на сегодня болезнь Хантингтона. Это наследственное заболевание нервной системы проявляется у больных в возрасте 35-45 лет с двигательных и умственных расстройств и в течение 15-20 лет приводит к распаду личности и смерти. Чтобы найти метод лечения, российские ученые с помощью современной технологии «отредактировали» геном CRISPR\Cas9 и получили клеточную модель, которая позволит исследовать молекулярные механизмы заболевания.

Институт цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске разрабатывает генно-инженерные лекарственные препараты на основе белков человека. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Зинин

Молоко трансгенной мыши, содержащее белок человека, получают в лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН. Сотрудники института разрабатывают технологию производства лекарственных препаратов на основе молока трансгенных животных, содержащего лечебные белки человека.

Томские ученые создали робота-разведчика для исследования опасных территорий

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) создали робота для исследования опасных территорий. С помощью газоанализатора он может проводить экспресс-анализ воздуха, определяя состав воздуха, в том числе наличие взрывчатых веществ. Также робот может проводить видеосъемку, брать образцы почвы, снега и воды. Работать механизм способен в тяжелых для человека условиях, например, в Арктике.

Томск. Главный корпус Томского государственного университета. Фото ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Ученые МГУ создали «Ноев ковчег»

МГУ им. Ломоносова запустил электронный депозитарий живых систем - информационную систему, созданную в рамках проекта «Ноев ковчег». В ней содержатся данные об образцах из биологических коллекций университета и партнеров проекта - что это за организм, кем, где и когда он был собран, чем примечателен и для чего его можно использовать. Аналогов подобной информационной системы, содержащей данные о различных биологических образцах, в мире не существует.

Скульптура М. В. Ломоносова у главного здания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Исследователи из России впервые в мире решили задачу по имитации сложной структуры костной ткани

Российские ученые из НИТУ «МИСиС», Российского онкоцентра имени Блохина и Государственного завода медицинских препаратов создали костные имплантаты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Имплантаты имеют пористую структуру и полностью имитируют губчатую структуру костной ткани. Новый материал позволяет заменять костные дефекты, возникшие в результате различных заболеваний, травм и хирургических вмешательств, инициировать процессы регенерации костей и сохранять функциональные возможности конечностей. В результате проведенных операций 100% вживленных образцов прижились.

Здание Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Российские и китайские ученые разработали новый способ извлечения золота из микроэлектроники

Ученые НИТУ «МИСиС» вместе с сотрудниками китайской корпорации ZijinMiningGroup разработали новую технологию переработки золото-медистых руд - более быструю и эффективную, чем существующие. Такая технология нужна, чтобы извлекать золото из пород, содержащих медь, и может также использоваться для получения золота из электронного лома и компьютерной техники. Новый способ переработки позволяет снизить себестоимость продукции на 30-40%.

Добыча золота на Березовском золотоносном руднике в Свердловской области. ФОТО Донат Сорокин/ТАСС

Рабочий в шахте "Северная" Березовского золотоносного рудника, где добывают и обогащают золотосеребросодержащие сульфидные руды. По итогам 2015 года регион занял 10 место среди золотодобывающих регионов России. Всего добыто 7,9 тыс. кг золота, 290 кг платины.

Российские ученые разработали метод определения биологического возраста человека

Cпециалисты из Института молекулярной биологии РАН, Российского геронтологического научно-клинического центра, МФТИ и других научных центров разработали метод определения биологического возраста человека с помощью УЗИ сонной артерии человека и тонометрии. Новый метод определяет возраст с точностью 6-7 лет. Есть методы, которые работают точнее, однако их применение сложнее и дороже. По утверждениям учёных, определение биологического возраста сыграет большую роль в развитии методик борьбы со старением.

Клетки эндометрия человека в лаборатории Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Снимок через микроскоп/Архив ИБР РАН/ТАСС

В Казани запущена первая квантовая сеть в России

Ученые из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и Университета ИТМО успешно внедрили первую в России и СНГ квантовую сеть на базе действующей городской телекоммуникационной инфраструктуры. Квантовые каналы связи объединили четыре точки, расположенные в разных районах Казани. Квантовые коммуникации гарантируют неуязвимость линий связи для хакерских атак, однако пока остаются экспериментальными разработками: кроме Казани их исследуют в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

На открытии лабораторного комплекса Российского квантового центра в Технопарке Сколково. Фото ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Впервые в истории российской астрономии открыта планета вне Солнечной системы

Астрономы Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) и их коллеги из Турции и Японии открыли планету вне нашей Солнечной системы – экзопланету, находящуюся у звезды-красного гиганта. Звезда HD208897 находится в 210 световых лет от Солнца. Обнаруженная планета по массе близка к Юпитеру, чем и интересна: экзопланет такой массы на сегодняшний день известно около десятка, хотя планет за пределами Солнечной системы в целом известно уже несколько тысяч. Отметим, обнаружение экзопланеты спектроскопическим методом является первым в истории российской астрономии.

Фотография галактики М101 со Сверхновой SN2011fe, полученная с помощью российско-турецкого 1,5-метрового оптического телескопа РТТ-150 в Турецкой государственной обсерватории TUBITAK. ФОТО Ирек Хамитов/Государственная обсерватория ТЮБИТАК/ТАСС

РТТ-150 – международный проект с участием Казанского федерального университета (КФУ), Академии наук РТ, Института космических исследований РАН и Турецкой государственной обсерватории TUBITAK. Телескоп был изготовлен в 1995 году по заказу Казанского университета на Ленинградском Оптико-механическом объединении (ЛОМО). С помощью РТТ-150 российские и турецкие астрономы выполняют исследования небесных объектов, находящихся в различных областях ближнего и дальнего космоса.

Технология жидкостного дыхания может использоваться для спасения людей

Исследователи ФГБНУ НИИ медицины и труда, сотрудники которого вместе с Фондом перспективных технологий разработали систему жидкостного дыхания и успешно продемонстрировали ее на таксе. При жидкостном дыхании кислород поступает в легкие не из воздуха, а из специальной жидкости. Метод может использоваться для спасения подводников, лечения тяжелых бронхолегочных заболеваний у новорожденных, а также при проведении операций.

Такса, участвовавшая в проекте технологии жидкостного дыхания Фонда перспективных исследований. ФОТО Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

В разрезе Большой Илек найдены остатки динозавров

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Ачинском районе Красноярского края в разрезе Большой Илек неизвестное ранее местонахождение динозавровой и мамонтовой фауны: кости мамонтов, носорогов и хищников, а под ними останки травоядных и хищных динозавров.

Главной задачей экспедиции был не поиск ископаемых организмов, а детальное стратиграфическое описание всей толщи разреза. Однако в процессе геологических исследований ученым удалось обнаружить остатки крупных травоядных (предположительно, зауроподов и стегозавров) и хищных динозавров.

На территории Таймыра его жители часто находят останки вымерших миллионы лет назад животных. Наиболее часто в вечной мерзлоте встречаются останки мамонтов. Бивень мамонта используется в прикладных целях в косторезных мастерских Таймырского центра народного творчества.