Гримаса судьбы: Как Барышников 33 года назад Родченкова сыграл

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:20:10+03:00

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Строго говоря, в художественном фильме «Белые ночи», вышедшем на мировые экраны в 1985 году, фамилия героя Михаила Барышникова звучала как РОДЧЕНКО. Не хватает одной буквы, однако общие черты в судьбах двух почти однофамильцев - реального (Родченкова) и экранного (Родченко) бросаются в глаза.

Итак, в фильме мы знакомимся с героем, талантливым танцором Родченко (зовут его, правда, не Григорий, а Николай), когда тот находится в зените мировой славы - выступает на ведущих балетных сценах мира, с комфортом по этому миру передвигается и почти не вспоминает о том, как когда-то прозябал в голодном Советском Союзе. Из Союза Родченко сбежал, выбрал, как в то время говорили, свободу, и возвращаться не желает. Но судьба-злодейка подбрасывает ему сюрприз в виде авиакатастрофы над Сибирью: самолет, в котором Николай летел в Токио на гастроли, аварийно сел на территории столь «любимого» им СССР. Теперь он снова в руках КГБ, боссы которого стремятся заставить перебежчика в знак покорности станцевать на сцене Большого театра. Совсем уж нелепый момент: в качестве репетитора к Родченко прикрепляют чернокожего танцора-чечеточника, который когда-то по глупости тоже стал перебежчиком, только наоборот. Решил наивный американец пожить в коммунистическом раю, приехал в СССР, а его заставили бить степ в сибирских ДК. Такой вот зимний вечер, и отнюдь не в Гаграх. Разумеется, отважный Родченко смог улизнуть от злых агентов КГБ, да еще и беднягу-чечеточника с его русской женой спас.

Такой фильм, конечно же, считался в середине 80-х махровой антисоветчиной и не мог появиться на наших экранах. А вот в мире он пользовался большим успехом и даже получил «Оскар» в категории «Лучшая песня» (ее спел Лайонел Ричи, еще одна композиция из фильма, исполненная Филом Коллинзом, также была в числе номинантов). Обвинять создателей картины в предвзятости сейчас глупо - холодная война на тот момент была в разгаре, и по обе стороны невидимого фронта появлялись картины, бичующие вражеские режимы (вспомним хотя бы наше «Одиночное плавание»). Да и Барышникова, считавшийся в то время предателем и сыгравший, по сути, самого себя, сейчас уже вряд ли может быть назван стопроцентным врагом и изменником. И все же удивительно, насколько всё совпало, как с разницей в тридцать с лишним лет в истории двух стран появились два перебежчика с почти одинаковой фамилией и отчасти одинаковой судьбой. Николай Родченко, обвинявший во всех грехах Советский Союз в 85-м, и Григорий Родченков, поливающий грязью Россию сейчас - это ли не повод задуматься о том, что порой руку сценариста, придумывающего имена героев, направляют высшие силы?

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Проживает Родченков, который находится под защитой программы свидетелей в США, на окраине Лос-Анджелеса в скромной съемной квартире. У него есть работа, автомобиль «Инфинити». Машину он получил за съемки в фильме Брайана Фогеля о допинге «Икар», бонусом к ней, по утверждениям самого Родченкова, стала оплата аренды квартиры, в которой он проживает. (подробно)