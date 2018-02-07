Екатерина Гамова: На время Олимпиады запасайтесь не только валерьянкой, но и шампанским!

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

- Катя, здравствуйте! Чем ближе открытие Олимпиады в Корее, тем как-то вот больше беспокойства, какая-то горечь в душе... Будто родственников туда проводил. И вот как они там? Поэтому мы, наша семья, решила вашей семье позвонить, чтобы - почти по-родственному поговорить. Как мы можем поддержать наших ребят, которые, несмотря ни на что, поехали туда, в Корею... Скажем так, - защищать честь России и свою честь?

- Я все-таки - без всяких оговорок - придерживаюсь мнения, что наши ребята поехали защищать именно свою честь и честь России, несмотря на то, что мы будем выступать под Олимпийским флагом, и на форме будет написано: «Олимпийские спортсмены из России».

Ситуация была очень сложная, неоднозначная. Я думаю, что спортсмены оказались заложниками этой ситуации, поэтому им очень важна сейчас наша поддержка, добрые слова - напутствия, пожелания. И чем больше они это будут слышать, слушать, тем легче им будет там находиться.

- Катя, вы столько много соревнований разных пережили... Ваш совет: как выдержать все это? Весь этот напряг. Я не хочу говорить слово «унижение». Вот как вы мобилизовывались? Какие рецепты, ваши советы нашим ребятам?

- Силы духа и русского характера еще никто не отменял. И, я думаю, что именно в нынешней ситуации эти качества будут как нельзя кстати – доказывать и показывать, насколько мы сильны именно духом, именно единением. И это сейчас будет очень важно.

- Президент Владимир Путин, когда провожал наших ребят на Олимпиаду... Это, кстати, было в Ново - Огареве, я думаю, это правильный вариант. Не в парадных костюмах там наши олимпийцы были - в спортивных. Рабочая была обстановка. Владимир Владимирович попросил у ребят прощения, что государство не смогло всех их защитить. Скажите, чисто эмоционально это поможет? Такая поддержка главы государства, спортсмена нашего самого главного, скажем так. Вы на себе как бы это ощутили?

- Я надеюсь, что поможет. Безусловно, приятно слышать такие слова от главы нашего государства. И эти слова, наверное, проецируют на то, что эта ситуация, которая сложилась, - она не останется «нерешенной». И спортсмены не окажутся брошенными на произвол судьбы. И это очень важно сейчас.

- То есть, независимо от того, какие будут у них результаты на Олимпиаде, - это все равно наши люди, наши братья, наши сестры, наши граждане. И мы рады будем их встретить, в общем, с любыми очками, достижениями, а то и медалями...

- Конечно. Потому что, действительно, в сложившейся ситуации большинство наших лидеров сборных не смогли и не смогут принять участие в Олимпиаде. К большому сожалению. Хотя многих из них Спортивный арбитражный суд оправдал.

Но и эта Олимпиада - даже в таком вот виде, какой она для нас является, - все же дает нам возможность открыть новых спортсменов и новых звезд. И, возможно, будут даже какие-то медали или результаты, которых никто не ждет.

- От прямых прогнозов мы с вами, наверное, воздержимся сейчас, да?

- Есть какие-то определенные виды спорта, в которых мы, конечно, сильны... Те виды, где мы рассчитываем на медали. Я скажу, например, о фигурном катании, где, безусловно, у нас есть две лидирующие девочки и мальчики, и команды. Поэтому, думаю, фигурное катание нас, как всегда, не должно подвести. И мы будем за наших болеть.

- А хоккей?

- Хоккей? В хоккее ситуация интересная, потому что не примут участие хоккеисты из НХЛ во всех странах и во всех командах. Это уравнивает шансы, возможно. Возможно, дает большие перспективы для других команд. И, безусловно, КХЛ является одной из сильнейших лиг. И, конечно, мы будем рассчитывать и надеяться, что наши ребята все-таки возьмут то золото, которое ждет вся страна.

- Скажите, и Любовь Борисовна, ваша тетя, ваш первый тренер, и ваш супруг Михаил, - вы будете болеть, да? Все вместе?

- Конечно. Мы будем смотреть, будем наблюдать, мы будем болеть, переживать. Потому что это близко мне, моей семье. Мы понимаем, как себя чувствуют ребята, как никто другой.

- Катя, пожалуйста, ваши советы... Нам-то как, - валерьянкой запасаться? Вино, шампанское? Коньяк? Что покупать-то? Если у нас будут какие-то переживания острые, как вот быть?.. Болельщикам.

- Я думаю, начать нужно с валерьянки нам всем, чтобы немножко успокоиться и прийти в нормальное состояние. И, конечно, надо заранее закупить шампанского, чтобы отмечать наши будущие победы.

- По-моему, классно! Спасибо вам огромное! И привет Любови Борисовне и вашим близким. Надеюсь, нам удастся в ходе Олимпиады поздравить друг друга успехами.

- Спасибо. Надеюсь.

- «Комсомолка» вас любит!

- До свидания.