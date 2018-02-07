2018-02-07T20:30:23+03:00
Общество

Задай свой вопрос ведущим легендарной «Главтемы»!

Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрьевым и Ильей Савельевым в нашей «Открытой студии» в Московском доме книги на Новом Арбате [видеотрансляция с 20:00 мск 8 февраля]
Михаил НЕБЕРА
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Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрьевым и Ильей Савельевым в нашей «Открытой студии» в Московском доме книги на Новом АрбатеОбсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрьевым и Ильей Савельевым в нашей «Открытой студии» в Московском доме книги на Новом Арбате
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Прошлый выпуск «Главтемы» был очень необычным по форме и содержанию. Ведущие вели программу не из студии Радио «Комсомольская правда», а из Московского дома книги на Новом Арбате. Как это было, можете посмотреть здесь. И так им и нам это понравилось, что было решено сделать такие выпуски постоянными.

Так что 8 февраля любой желающий может прийти по адресу Новый Арбат, 8 и своими глазами увидеть, как мы делаем «Главтему», задать свой вопрос ведущим Михаилу Леонтьеву, Михаилу Юрьеву и Илье Савельеву, а также получить автограф в конце передачи.

Первый час ведущие посвятят обсуждению главных тем, а во втором часе будут отвечать на ваши вопросы! Поэтому пишите прямо под этой заметкой, о чем вы хотите спросить!

Вы также можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву, Михаилу Юрьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Весь архив выпусков ГлавТемы

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