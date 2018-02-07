Тиллерсон - России: "Вы должны прекратить вмешиваться в наши выборы"

7 Февр. 2018 2018-02-07T21:26:26+03:00

Политик заверил, в Америке знают, что делает Москва. Но что именно она делает - не пояснил

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал большое интервью телеканалу Fox News. В нем России было отведено особое место. Глава американского внешнеполитического ведомства рассказал и о «русских хакерах», и о химатаках в Сирии, и даже о грядущих выборах 18-го марта. «Комсомолка» приводит наиболее яркие цитаты из разговора Тиллерсона с журналистом Ричем Эдсоном.

ПРОДОЛЖИМ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СИРИИ

«Мы будем продолжать, насколько это возможно, работать с Россией по действительно сложной ситуации в Сирии. Мы поддерживаем тесные связи как по военным каналам, так и по дипломатическим каналам. Действительно, мы очень обеспокоены сообщениями о возобновлении использования химического оружия. И очевидно, что крайне трудно не задеть мирных жителей во время бомбардировочных атак. Наша цель с самого начала заключалась в том, чтобы одолеть ИГИЛ, а затем прекратить насилие и создать условия для примирения. Мы хотим мирных переговоров и намерены наметить пути продвижения вперед с помощью Совета Безопасности ООН и не только».

«Касательно бомбардировок сирийскими ВВС. Россия поддерживает режим Асада, обеспечивает ему защиту в воздухе. Россия несет ответственность за все. Москва обязалась позаботиться о химическом разоружении в Сирии. Понятно, что она этого не сделала. И сейчас блокирует в Совете Безопасности ООН возможность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести расследование по этому инциденту. Поэтому Россия может отрицать все, что угодно, но факты - есть факты».

«Как вы знаете, Россия, Иран и Турция работали над стабилизацией некоторых районов на западе и северо-западе Сирии. Это одни из наиболее сложных областей. И мы будем надеяться, что это приведет к прекращению огня, насилия, и мы сможем заставить стороны сесть за стол переговоров в Женеве. Но первым шагом, повторяю, должно стать прекращение использования химического оружия».

О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ В ВЫБОРЫ

«У русских есть много способов вмешиваться в наши выборы. Много разных инструментов. Мы видим следы России на выборах в Европе. Европейцы поделились с нами своими данными. Поэтому я считаю, что важно продолжать говорить России: «Если вы думаете, что мы не видим, что вы делаете, знайте - мы это видим. Вы должны прекратить это. Если вы этого не сделаете, вам же будет хуже».

«Если русские хотят вмешаться, то они найдут способы, как это сделать»

О ВЫБОРАХ В РОССИИ

«Мы считаем важным, чтобы Россия обеспечивала проведение свободных и справедливых выборов. Она должна учитывать голоса оппозиции. Российский народ должен иметь возможность увидеть других кандидатов и другие точки зрения».

«Как вы знаете, одному из самых популярных оппозиционных кандидатов было запрещено участвовать в выборах. И я действительно не думаю, что это служит во благо России. Я думаю, для них было бы важно обеспечить большее количество участников на их выборах».

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