Трудно быть мужем «Леди Совершенство»!
Частенько читаешь форум «Комсомолки» и дивишься: сколько жалоб типа «все бабы – козлы». Множество мужчин обижены на женщин... А почему – не объясняют. Или объясняют, но как-то не убедительно, ведь если бы все бабы в самом деле были козлами, род человеческий прервался бы.
Поэтому мне очень нравится получать письма от вдумчивых, глубоких мужчин, склонных к анализу, синтезу, абстракции, генерализации... Вот и теперь почитала – и посветлело на душе.
«Здравствуйте! Прочитал статью «Война полов в стране ненужных мужчин». Зацепило. Тема «большая, интересная», как справедливо значится в заключении.
Мои родители развелись незадолго до того, как я пошел в школу. 25 лет прошло, или около того, а родители мои до сих пор обижаются друг на друга, как маленькие. А я пытаюсь понять, как жить с этим так, чтобы мои дети выросли счастливыми, с правильными психологическими установками и отношением к семье и браку.
Мама готовила меня к уходу заблаговременно – обещала, что у нас будет квартира с отдельной комнатой для меня… Обещание она, к слову, выполнила – кроме отдельной комнаты, у меня были дача, отдых в Европе, крутой компьютер, горные лыжи, модная одежда… И все это без папиной помощи – на алименты мама официально не подавала, а по доброй воле он приносил деньги два раза по $100. Благодаря стремлению обеспечить мне приличный старт в жизни, мама сделала хорошую карьеру, стала топ-менеджером. Я всю жизнь смотрел на нее открывши рот – роковая красавица, зеленоглазая, с копной каштановых кудрей, которая все умеет, все может – хочешь кулебяку испечет, хочешь свяжет свитер, хочешь споет арию Сильвы, а хочешь – без ора и мата «построит» матерых заводских мужиков. Леди Совершенство. Конечно, я безоговорочно верил любому ее слову. А слова в адрес моего отца были не слишком лицеприятные.
Помню свои ощущения, когда мама вернулась из загса со свидетельством о разводе – я подумал: «Надо бы заплакать», и пару слезинок выдавил, хотя и не хотелось. Отец брал меня каждую субботу к себе – мы ездили в парк кататься на санках, а вечером играли в лото. Летом в его отпуск – к нему на дачу: велик, лодки, рюкзаки, шашлыки – настоящая мужская романтика. А за пределами этого «папиного времени» он особо не интересовался мной, мои игрушки были отданы сыну от первого брака его второй жены, которая регулярно выговаривала ему: «У нас денег нет, а его (моя, то есть) мать хорошо зарабатывает, зачем ты ему шапку купил?!»
В институте начались первые серьезные романтические отношения, а параллельно и первые конфликты интересов с мамой. И до меня стало потихоньку доходить, что быть мужем моей «Леди Совершенство» ой как не просто, на самом-то деле. Много позже, будучи уже глубоко женатым на девушке с не менее сложным характером, я на своей шкуре прочувствовал, как меняется отношение отца к ребенку при ссоре с матерью, как тяжело встать на глотку своей злости и не хлопнуть дверью или не впутать малыша в конфликт, заставляя принять одну из сторон… Нередко думаю, а смог ли бы я построить отношения с детьми в случае развода, и правды ради, не всегда отвечаю себе положительно на этот вопрос.
Но знаете, хоть я и стал понимать отца, с другой стороны я увидел в своих детях и обратную сторону – как глупо выглядит отец, да и вообще взрослый, обижающийся на ребенка. Да, наверное, ему было не особо приятно слышать мамины мысли, которые я повторял за ней как попугай, но это все равно, что я бы обижался на полуторагодовалую дочь, которая лупит меня по лицу и кричит «Уйди!», когда я пытаюсь почистить ей нос от соплей, понимаете?
Два месяца назад умерла мать моего отца. У него третья жена, двое маленьких детей – моим дочкам ровесники. К внучкам он не заходит, о моей жизни имеет довольно смутное представление. Без бабушки не вижу смысла соблюдать приличия и мучительно вертеть в руках телефон, не находя слов, в его день рождения. Я его не виню и могу его понять. В том, что у каждого из нас своя жизнь, виноват не он, а тот стереотип роли отца и мужа, который бытует в нашем обществе. Наверное, только очень сильный человек может искусно балансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника, проявляя силу, отвагу, мужественность, гордость, умея при том выражать заботу и нежность в словах и поступках без опасения унизиться, уронить свое мужское достоинство в глазах близких. Я стараюсь быть таким. Ради своих дочерей. И буду учить их уважать и поддерживать своего мужчину, буду учить их отдавать, а не требовать, и принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться. Потому что даже если им повезет встретить именно такого сильного человека; все равно отношения – это дело двоих.
С уважением, Никита».
В вашем увлекательном письме есть один опорный момент. Вы говорите: мужчине, чтобы соответствовать, приходится «балансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника». Вы классно подметили, так оно во многом. На работе приходится кулаком стучать, а дома вытирать сопли дочкам – тем же кулаком…
Так ведь у нас, женщин, точно такая же картина. Я вам даже открою секрет Полишинеля: в Москве (да и повсюду) действуют курсы и тренинги, где женщин учат быть мудрыми и сексуальными, не забывая при этом с удовольствием ходить на работу и – в нахлобучку – создавать домашний уют с кулебякой при свечах. Хочешь замуж – стань Леди Совершенством, как ваша мама (и, вероятно, жена).
Правда в последние годы популярность этой идеи довольно поблекла. Женщины догадались, что сочетание мудрости и сексуальности - особая и нелёгкая (хотя и нелегальная в России) профессия, а к приготовлению кулебяк не у всех есть талант и склонность. Каких-то десять лет назад DVD-диски с полезными инструкциями по «женственности» разлетались по 2 тысячи рублей за штуку, сегодня их неохотно берут по 300.
Но вернемся к вам, Никита. Чтобы быть «мужественным и нежным», вам приходится проявлять большое усердие, которого вашему папе не хватило, а вы надеетесь сдюжить. Но спрошу просто, с табуретки старшего товарища: не устанете? Мне видится, гораздо больше душевных сил вам приходится тратить не на соединение «силы и заботы», а на сдерживание гнева и обиды на родителей. И шире - на самоподавление, компромиссы и уступки.
Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться? У папиных дочек не всегда счастливо складывается личная жизнь – вопреки еще одному известному стереотипу.
У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим соображениям. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru. Только давайте по существу. Не надо хамить и ругаться, пожалуйста.
И, конечно, буду рада просто пообщаться, познакомиться. Почитать ваши истории и рассказать о себе в личной переписке.