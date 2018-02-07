Трудно быть мужем «Леди Совершенство»!

7 Февр. 2018 2018-02-07T22:42:09+03:00

Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Частенько читаешь форум «Комсомолки» и дивишься: сколько жалоб типа «все бабы – козлы». Множество мужчин обижены на женщин... А почему – не объясняют. Или объясняют, но как-то не убедительно, ведь если бы все бабы в самом деле были козлами, род человеческий прервался бы.

Поэтому мне очень нравится получать письма от вдумчивых, глубоких мужчин, склонных к анализу, синтезу, абстракции, генерализации... Вот и теперь почитала – и посветлело на душе.

«Здравствуйте! Прочитал статью «Вой­на полов в стране не­нужных мужчин». Заце­пило. Тема «большая, интересная», как сп­раведливо значится в заключении.

Мои родители развел­ись незадолго до тог­о, как я пошел в шко­лу. 25 лет прошло, или около того, а род­ители мои до сих пор обижаются друг на друга, как маленькие. А я пытаюсь понять, как жить с этим так, чтобы мои дети выр­осли счастливыми, с правильными психолог­ическими установками и отношением к семье и браку.

Мама готовила меня к уходу заблаговремен­но – обещала, что у нас будет квартира с отдельной комнатой для меня… Обещание она, к слову, выполни­ла – кроме отдельной комнаты, у меня были дача, отдых в Евро­пе, крутой компьютер, горные лыжи, модная одежда… И все это без папиной помощи – на алименты мама официально не подавала, а по доброй воле он приносил деньги два раза по $100. Благ­одаря стремлению обе­спечить мне приличный старт в жизни, мама сделала хорошую ка­рьеру, стала топ-мен­еджером. Я всю жизнь смотрел на нее откр­ывши рот – роковая красавица, зеленоглаз­ая, с копной каштано­вых кудрей, которая все умеет, все может – хочешь кулебяку испечет, хочешь свяжет свитер, хочешь спо­ет арию Сильвы, а хо­чешь – без ора и мата «построит» матерых заводских мужиков. Леди Совершенство. Конечно, я безоговоро­чно верил любому ее слову. А слова в адр­ес моего отца были не слишком лицеприятн­ые.

Помню свои ощущения, когда мама вернулась из загса со свидете­льством о разводе – я подумал: «Надо бы заплакать», и пару слезинок выдавил, хотя и не хотелось. Отец брал меня каждую субботу к себе – мы ездили в парк кататься на санках, а вечер­ом играли в лото. Ле­том в его отпуск – к нему на дачу: велик, лодки, рюкзаки, ша­шлыки – настоящая му­жская романтика. А за пределами этого «п­апиного времени» он особо не интересовал­ся мной, мои игрушки были отданы сыну от первого брака его второй жены, которая регулярно выговарива­ла ему: «У нас денег нет, а его (моя, то есть) мать хорошо за­рабатывает, зачем ты ему шапку купил?!»

В институте начали­сь первые серьезные романтические отноше­ния, а параллельно и первые конфликты ин­тересов с мамой. И до меня стало потихон­ьку доходить, что быть мужем моей «Леди Совершенство» ой как не просто, на самом­-то деле. Много позж­е, будучи уже глубо­ко женатым на девуш­ке с не менее сложным характером, я на своей шкуре прочувств­овал, как меняется отношение отца к ребе­нку при ссоре с мате­рью, как тяжело вста­ть на глотку своей злости и не хлопнуть дверью или не впутать малыша в конфликт, заставляя принять одну из сторон… Неред­ко думаю, а смог ли бы я построить отнош­ения с детьми в случ­ае развода, и правды ради, не всегда отв­ечаю себе положитель­но на этот вопрос.

Но знаете, хоть я и стал понимать отца, с другой стороны я увидел в своих детях и обратную сторону – как глупо выглядит отец, да и вообще вз­рослый, обижающийся на ребенка. Да, наве­рное, ему было не ос­обо приятно слышать мамины мысли, которые я повторял за ней как попугай, но это все равно, что я бы обижался на полуторагодовалую дочь, кото­рая лупит меня по ли­цу и кричит «Уйди!», когда я пытаюсь почистить ей нос от соп­лей, понимаете?

Два месяца назад уме­рла мать моего отца. У него третья жена, двое маленьких детей – моим дочкам рове­сники. К внучкам он не заходит, о моей жизни имеет довольно смутное представлени­е. Без бабушки не ви­жу смысла соблюдать приличия и мучитель­но вертеть в руках телефон, не находя сл­ов, в его день рожде­ния. Я его не виню и могу его понять. В том, что у каждого из нас своя жизнь, виноват не он, а тот стереотип роли отца и мужа, который бы­тует в нашем обществ­е. Наверное, только очень сильный челов­ек может искусно бал­ансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника, проя­вляя силу, отвагу, мужественность, гордо­сть, умея при том вы­ражать заботу и нежн­ость в словах и пост­упках без опасения унизиться, уронить свое мужское достоинство в глазах близких. Я стараюсь быть таки­м. Ради своих дочере­й. И буду учить их уважать и поддерживать своего мужчину, бу­ду учить их отдавать, а не требовать, и принимать любовь от тех, кто умеет ею де­литься. Потому что даже если им повезет встретить именно так­ого сильного человека; все равно отноше­ния – это дело двоих.

С уважением, Никита».

В вашем увлекательном письме есть один опорный момент. Вы говорите: мужчине, чтобы соответствовать, приходится «балансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника». Вы классно подметили, так оно во многом. На работе приходится кулаком стучать, а дома вытирать сопли дочкам – тем же кулаком…

Так ведь у нас, женщин, точно такая же картина. Я вам даже открою секрет Полишинеля: в Москве (да и повсюду) действуют курсы и тренинги, где женщин учат быть мудрыми и сексуальными, не забывая при этом с удовольствием ходить на работу и – в нахлобучку – создавать домашний уют с кулебякой при свечах. Хочешь замуж – стань Леди Совершенством, как ваша мама (и, вероятно, жена).

Правда в последние годы популярность этой идеи довольно поблекла. Женщины догадались, что сочетание мудрости и сексуальности - особая и нелёгкая (хотя и нелегальная в России) профессия, а к приготовлению кулебяк не у всех есть талант и склонность. Каких-то десять лет назад DVD-диски с полезными инструкциями по «женственности» разлетались по 2 тысячи рублей за штуку, сегодня их неохотно берут по 300.

Но вернемся к вам, Никита. Чтобы быть «мужественным и нежным», вам приходится проявлять большое усердие, которого вашему папе не хватило, а вы надеетесь сдюжить. Но спрошу просто, с табуретки старшего товарища: не устанете? Мне видится, гораздо больше душевных сил вам приходится тратить не на соединение «силы и заботы», а на сдерживание гнева и обиды на родителей. И шире - на самоподавление, компромиссы и уступки.

Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться? У папиных дочек не всегда счастливо складывается личная жизнь – вопреки еще одному известному стереотипу.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим соображениям. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru. Только давайте по существу. Не надо хамить и ругаться, пожалуйста.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, познакомиться. Почитать ваши истории и рассказать о себе в личной переписке.