2018-02-07T22:42:09+03:00
Дом. Семья

Трудно быть мужем «Леди Совершенство»!

Исповедь сына разведенных родителей
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться?Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Частенько читаешь форум «Комсомолки» и дивишься: сколько жалоб типа «все бабы – козлы». Множество мужчин обижены на женщин... А почему – не объясняют. Или объясняют, но как-то не убедительно, ведь если бы все бабы в самом деле были козлами, род человеческий прервался бы.

Поэтому мне очень нравится получать письма от вдумчивых, глубоких мужчин, склонных к анализу, синтезу, абстракции, генерализации... Вот и теперь почитала – и посветлело на душе.

«Здравствуйте! Прочитал статью «Вой­на полов в стране не­нужных мужчин». Заце­пило. Тема «большая, интересная», как сп­раведливо значится в заключении.

Мои родители развел­ись незадолго до тог­о, как я пошел в шко­лу. 25 лет прошло, или около того, а род­ители мои до сих пор обижаются друг на друга, как маленькие. А я пытаюсь понять, как жить с этим так, чтобы мои дети выр­осли счастливыми, с правильными психолог­ическими установками и отношением к семье и браку.

Мама готовила меня к уходу заблаговремен­но – обещала, что у нас будет квартира с отдельной комнатой для меня… Обещание она, к слову, выполни­ла – кроме отдельной комнаты, у меня были дача, отдых в Евро­пе, крутой компьютер, горные лыжи, модная одежда… И все это без папиной помощи – на алименты мама официально не подавала, а по доброй воле он приносил деньги два раза по $100. Благ­одаря стремлению обе­спечить мне приличный старт в жизни, мама сделала хорошую ка­рьеру, стала топ-мен­еджером. Я всю жизнь смотрел на нее откр­ывши рот – роковая красавица, зеленоглаз­ая, с копной каштано­вых кудрей, которая все умеет, все может – хочешь кулебяку испечет, хочешь свяжет свитер, хочешь спо­ет арию Сильвы, а хо­чешь – без ора и мата «построит» матерых заводских мужиков. Леди Совершенство. Конечно, я безоговоро­чно верил любому ее слову. А слова в адр­ес моего отца были не слишком лицеприятн­ые.

Помню свои ощущения, когда мама вернулась из загса со свидете­льством о разводе – я подумал: «Надо бы заплакать», и пару слезинок выдавил, хотя и не хотелось. Отец брал меня каждую субботу к себе – мы ездили в парк кататься на санках, а вечер­ом играли в лото. Ле­том в его отпуск – к нему на дачу: велик, лодки, рюкзаки, ша­шлыки – настоящая му­жская романтика. А за пределами этого «п­апиного времени» он особо не интересовал­ся мной, мои игрушки были отданы сыну от первого брака его второй жены, которая регулярно выговарива­ла ему: «У нас денег нет, а его (моя, то есть) мать хорошо за­рабатывает, зачем ты ему шапку купил?!»

В институте начали­сь первые серьезные романтические отноше­ния, а параллельно и первые конфликты ин­тересов с мамой. И до меня стало потихон­ьку доходить, что быть мужем моей «Леди Совершенство» ой как не просто, на самом­-то деле. Много позж­е, будучи уже глубо­ко женатым на девуш­ке с не менее сложным характером, я на своей шкуре прочувств­овал, как меняется отношение отца к ребе­нку при ссоре с мате­рью, как тяжело вста­ть на глотку своей злости и не хлопнуть дверью или не впутать малыша в конфликт, заставляя принять одну из сторон… Неред­ко думаю, а смог ли бы я построить отнош­ения с детьми в случ­ае развода, и правды ради, не всегда отв­ечаю себе положитель­но на этот вопрос.

Но знаете, хоть я и стал понимать отца, с другой стороны я увидел в своих детях и обратную сторону – как глупо выглядит отец, да и вообще вз­рослый, обижающийся на ребенка. Да, наве­рное, ему было не ос­обо приятно слышать мамины мысли, которые я повторял за ней как попугай, но это все равно, что я бы обижался на полуторагодовалую дочь, кото­рая лупит меня по ли­цу и кричит «Уйди!», когда я пытаюсь почистить ей нос от соп­лей, понимаете?

Два месяца назад уме­рла мать моего отца. У него третья жена, двое маленьких детей – моим дочкам рове­сники. К внучкам он не заходит, о моей жизни имеет довольно смутное представлени­е. Без бабушки не ви­жу смысла соблюдать приличия и мучитель­но вертеть в руках телефон, не находя сл­ов, в его день рожде­ния. Я его не виню и могу его понять. В том, что у каждого из нас своя жизнь, виноват не он, а тот стереотип роли отца и мужа, который бы­тует в нашем обществ­е. Наверное, только очень сильный челов­ек может искусно бал­ансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника, проя­вляя силу, отвагу, мужественность, гордо­сть, умея при том вы­ражать заботу и нежн­ость в словах и пост­упках без опасения унизиться, уронить свое мужское достоинство в глазах близких. Я стараюсь быть таки­м. Ради своих дочере­й. И буду учить их уважать и поддерживать своего мужчину, бу­ду учить их отдавать, а не требовать, и принимать любовь от тех, кто умеет ею де­литься. Потому что даже если им повезет встретить именно так­ого сильного человека; все равно отноше­ния – это дело двоих.

С уважением, Никита».

В вашем увлекательном письме есть один опорный момент. Вы говорите: мужчине, чтобы соответствовать, приходится «балансировать на тонкой грани альфа-самца и подкаблучника». Вы классно подметили, так оно во многом. На работе приходится кулаком стучать, а дома вытирать сопли дочкам – тем же кулаком…

Так ведь у нас, женщин, точно такая же картина. Я вам даже открою секрет Полишинеля: в Москве (да и повсюду) действуют курсы и тренинги, где женщин учат быть мудрыми и сексуальными, не забывая при этом с удовольствием ходить на работу и – в нахлобучку – создавать домашний уют с кулебякой при свечах. Хочешь замуж – стань Леди Совершенством, как ваша мама (и, вероятно, жена).

Правда в последние годы популярность этой идеи довольно поблекла. Женщины догадались, что сочетание мудрости и сексуальности - особая и нелёгкая (хотя и нелегальная в России) профессия, а к приготовлению кулебяк не у всех есть талант и склонность. Каких-то десять лет назад DVD-диски с полезными инструкциями по «женственности» разлетались по 2 тысячи рублей за штуку, сегодня их неохотно берут по 300.

Но вернемся к вам, Никита. Чтобы быть «мужественным и нежным», вам приходится проявлять большое усердие, которого вашему папе не хватило, а вы надеетесь сдюжить. Но спрошу просто, с табуретки старшего товарища: не устанете? Мне видится, гораздо больше душевных сил вам приходится тратить не на соединение «силы и заботы», а на сдерживание гнева и обиды на родителей. И шире - на самоподавление, компромиссы и уступки.

Вы говорите, что научите дочерей «принимать любовь от тех, кто умеет ею делиться». Это похвально. Но как вы их научите отличать «тех, кто умеет делиться любовью» от гораздо более многочисленной и великолепно вооруженной армии паразитов, которые желают любовью только пользоваться? У папиных дочек не всегда счастливо складывается личная жизнь – вопреки еще одному известному стереотипу.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим соображениям. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru. Только давайте по существу. Не надо хамить и ругаться, пожалуйста.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, познакомиться. Почитать ваши истории и рассказать о себе в личной переписке.

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