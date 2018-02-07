Распахни «Окно в природу»!

7 Февр. 2018 2018-02-07T23:07:05+03:00

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II Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию имени знаменитого журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова вышел на полуфинальную»стадию: мы ознакомились со всеми присланными материалами. Жюри, состоящее из представителей ПАО «Транснефть» и «Комсомольской правды», отобрало номинантов на премии.

С их работами вы можете ознакомиться здесь.

К сведению

Конкурс «Окно в природу» проводится во второй раз. Судя по количеству присылаемых работ и отклику читателей, у него есть все шансы, чтобы стать традиционным. По крайней мере его организаторы - ПАО «Транснефть» и Издательский дом «Комсомольская правда» - приложат для этого все силы. Цель конкурса – поддержка журналистов российских СМИ и блогеров, рассказывающих о богатстве и красоте нашей природы, популяризация темы заботы об окружающей среде, повышение экологической грамотности, поиск талантов и стремление сохранить память о легендарном журналисте «Комсомолки» Василии Пескове.