2018-02-08T03:03:27+03:00
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Борис, ты лукав!

«Комсомолка» побывала на съемках сериала «Годунов», главная роль в котором досталась Сергею Безрукову
Егор АРЕФЬЕВ
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Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков) с радостью выдал дочь Марию (Светлана Ходченкова) за Бориса Годунова (Сергей Безруков).Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков) с радостью выдал дочь Марию (Светлана Ходченкова) за Бориса Годунова (Сергей Безруков).Фото: Алексей ЛАДЫГИН
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Кунцево, бывший завод, грустный таджик разгребает лопатой сугробы. Мало кто подозревает, что именно здесь, в съемочных павильонах на окраине города, творится кровавая история XVI - XVII веков. В занесенную снегом Москву заглянул сам Борис Годунов.

- Постараться быть органичным во времени - основная задача, - объясняет «КП» Сергей Безруков. - Мы должны сохранить дух эпохи. Вот у меня и глубокого грима нет, но соответствие исторической правде мы соблюсти должны.

Годунов - сложная фигура. Еще до Петра он первым начал приглашать ко двору иностранцев, часто брал за основу европейский опыт. И два года без войн страна прожила тоже благодаря усилиям Бориса Федоровича. Избранный Земским собором - собранием представителей разных сословий. И оттого не очень любимый народом. Ведь считалось, что природный, то есть «кровный», правитель и есть самый настоящий. Но род Рюриковичей с кончиной Федора Иоанновича (Федор Лавров) практически оборвался. Ведь до этого при загадочных обстоятельствах погиб царевич Димитрий, младший сын Ивана Грозного. Кстати, по одной из версий, Федора, как и его отца, Ивана Грозного (в фильме его играет Сергей Маковецкий), отравил именно Годунов. В останках обнаружили повышенное содержание ртути.

А виновником гибели царевича Димитрия Николай Карамзин также считал Годунова.

В Кунцеве, к счастью, снимают кино, поэтому травить никого не надо. Даже тараканов. На площадке - чисто, тихо, уютно и державно. В паузах между дублями гусляры и стрельцы сидят в соцсетях, уткнувшись в экраны гаджетов. В палатах, где трапезничают Борис Годунов и сыгранная Светланой Ходченковой Мария Скуратова, столы ломятся от яств, возле главных героев в полный рост стоит фаршированный гусь. И как-то растерянно смотрит в окно. Возможно, ждет, что вот-вот войдет Иван Васильевич Бунша, переодетый Грозным, и рявкнет: «Во-о-он!»

Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков) . Фото: Алексей ЛАДЫГИН

Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков) .Фото: Алексей ЛАДЫГИН

- Так, значит, работаем: у Светы плохое настроение! - начинает тем временем выстраивать сцену режиссер. - У Бориса тоже нет настроения. В комнату входит Бельский (брат Марии Скуратовой. - Ред.). Официант приходит и приносит вино...

- Официант, почки два раза царице! - щелкает пальцами Безруков, который тоже наверняка часто вспоминает нетленку Гайдая. А Скуратова - Ходченкова, улучив момент, достает из-под стола красный айфон - уведомление из 2018 года пришло. Был бы рядом отец, пресловутый Малюта Скуратов, наверняка пожурил бы дочь за использование мобильника во время трапезы. Роль Малюты, кстати, досталась еще одной звезде - Виктору Сухорукову.

- Еще в фильме «Царь» я попросил Лунгина дать мне Малюту, - вспоминает актер. - Он спросил: «Детей жрать любишь?!» Каратель, душегуб - так принято считать. Не все знают, что к учреждению опричнины он отношения не имел. До беспамятства обожал дочерей. По долгу службы выполнял работу, как мог, как диктовало время.

Помимо Безрукова, Сухорукова, Маковецкого и Ходченковой, в «Годунове» собран весь цвет русского кино: Ирину Годунову сыграла Анна Михалкова, патриарха Иова - Борис Плотников, Марию Ливонскую - Анна Ковальчук, царевича Ивана - Евгений Цыганов.

Выход сериала намечен на канале «Россия» в следующем телесезоне.

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