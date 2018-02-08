В самом ли деле ж/д состав с московским снегом обернется вокруг экватора?

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:41:00+03:00

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Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете" сообщил, что объем выпавшего в Москве снега составляет 85 миллионов кубических метров.

«Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", - оценил масштаб уборочных работ глава комплекса городского хозяйства.

Протяженность земного экватора составляет чуть более 40 тысяч километров — 40075, 675 километра , если быть предельно точным. Неужели поезд с московским снегом и в самом деле будет таким длинным? Проверим.

Габариты самого распространенного товарного железнодорожного вагона, в котором обычно возят сыпучие материалы, составляют: 12, 8 метров в длину, 3 метра в ширину и 2,8 метров в высоту. Стало быть, его объем — 107,5 кубических метров. Столько снега вместит этот вагон, загруженный до самого верха.

Типичный вагон для сыпучих материалов. Такой и для снега подойдет.

Теперь определим, сколько вагонов потребуется для размещения в них 85 миллионов кубических метров снега. Для этого поделим объем снега на объем вагона. Результат - 790550,59 штук. Округлим до целого числа и получим в итоге 790 тысяч 551 вагон.

Теперь найдем длину состава: умножим количество вагонов на длину вагона, отмеренную по сцепкам - она составляет 13,9 метра: 790551 х 13,9 = 10988658,9 метра. Итого 11 тысяч километров для ровного счета. Для того, чтобы наш состав со снегом обернулся вокруг экватора , нужно загрузить еще два таких состава и в догонку им отправить еще 500 тысяч вагонов со снегом.

Размеры вагона.

Так сколько же снега должно выпасть в Москве, что загрузить им состав длинной с экватор? Тоже не бином Ньютона. Делим длину экватора на длину вагона. Получаем 2 миллиона 883 тысячи 165 вагонов. Множим на объем вагона и узнаем искомый объем снега — почти 310 миллионов кубических метров. Хорошо, что природа и в самом деле не отсыпала нам столько. Хотя, кто знает, может быть коммунальщики и с таким чудовищным объемом справились бы?