2018-02-08T14:41:00+03:00
Клуб любознательных

В самом ли деле ж/д состав с московским снегом обернется вокруг экватора?

Проверяем оценку, сделанную московскими властями
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Мэр Москвы обещал очистить столицу от выпавшего недавно снега к 11 февраля.Мэр Москвы обещал очистить столицу от выпавшего недавно снега к 11 февраля.
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Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете" сообщил, что объем выпавшего в Москве снега составляет 85 миллионов кубических метров.

«Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", - оценил масштаб уборочных работ глава комплекса городского хозяйства.

Протяженность земного экватора составляет чуть более 40 тысяч километров — 40075, 675 километра , если быть предельно точным. Неужели поезд с московским снегом и в самом деле будет таким длинным? Проверим.

Габариты самого распространенного товарного железнодорожного вагона, в котором обычно возят сыпучие материалы, составляют: 12, 8 метров в длину, 3 метра в ширину и 2,8 метров в высоту. Стало быть, его объем — 107,5 кубических метров. Столько снега вместит этот вагон, загруженный до самого верха.

Типичный вагон для сыпучих материалов. Такой и для снега подойдет.

Типичный вагон для сыпучих материалов. Такой и для снега подойдет.

Теперь определим, сколько вагонов потребуется для размещения в них 85 миллионов кубических метров снега. Для этого поделим объем снега на объем вагона. Результат - 790550,59 штук. Округлим до целого числа и получим в итоге 790 тысяч 551 вагон.

Теперь найдем длину состава: умножим количество вагонов на длину вагона, отмеренную по сцепкам - она составляет 13,9 метра: 790551 х 13,9 = 10988658,9 метра. Итого 11 тысяч километров для ровного счета. Для того, чтобы наш состав со снегом обернулся вокруг экватора , нужно загрузить еще два таких состава и в догонку им отправить еще 500 тысяч вагонов со снегом.

Размеры вагона.

Размеры вагона.

Так сколько же снега должно выпасть в Москве, что загрузить им состав длинной с экватор? Тоже не бином Ньютона. Делим длину экватора на длину вагона. Получаем 2 миллиона 883 тысячи 165 вагонов. Множим на объем вагона и узнаем искомый объем снега — почти 310 миллионов кубических метров. Хорошо, что природа и в самом деле не отсыпала нам столько. Хотя, кто знает, может быть коммунальщики и с таким чудовищным объемом справились бы?

Чтобы состав со снегом бернулся вокруг экватора, снега нужно 310 миллионов кубометров. То есть, больше, чем недавно выпавшие 85 миллионов кубометров.

Чтобы состав со снегом бернулся вокруг экватора, снега нужно 310 миллионов кубометров. То есть, больше, чем недавно выпавшие 85 миллионов кубометров.

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