Бабушка завещала квартиру...

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина С. рассказывает: «Бабушка, всю жизнь воспитывающая меня как свою дочку (единственная ее дочь – моя мама, умерла, когда мне было 5 лет), завещала мне квартиру, составив несколько лет назад завещание. Такое решение она приняла после того, как в очередной раз собралась выходить замуж. Бабушка была очень красивой женщиной, и, несмотря на свой далеко не юный возраст, всегда имела толпы поклонников. Прожив в счастливом браке лет пять, бабуля умерла от инфаркта миокарда. Я вступила в наследство по завещанию. Но каково было мое удивление и досада, когда нотариус выдал мне свидетельство о праве на наследство не на всю квартиру, а на ¾ доли, оставив ¼ долю «висеть в воздухе». Нотариус объяснила, что бабушкин муж является обязательным наследником. Хотя муж бабушки умер спустя четыре месяца после ее смерти из-за несчастного случая, так и не успев даже дойти до нотариуса. Он возвращался поздно вечером с работы, и его сбила машина. Прав ли, нотариус? И что мне теперь делать?»

Комментирует адвокат Виктория Данильченко:

- Для начала давайте определим, какие лица в соответствии с законом являются обязательными наследниками и что такое обязательная доля в наследстве.

Итак, среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст.1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст.1149 ГК РФ).

А теперь давайте разберемся, кого закон относит к обязательным наследникам. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

– несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя;

– его нетрудоспособный (-ая) супруг (а);

– нетрудоспособные родители;

– иждивенцы – лица, живущие за счет умершего не менее года до момента его смерти.

Вышеуказанные лица призываются к наследованию, независимо от содержания завещания, не менее чем на ½ доли от доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При наследовании по закону лица, имеющие на нее право, призываются к наследованию в общем порядке и на основаниях, указанных в гл.63 ГК РФ.

А теперь давайте подробнее рассмотрим ситуацию Екатерины С.

Из вышесказанного следует, что супруг бабушки является обязательным наследником. И независимо от того, кто указан в завещании, он должен получить половину того, что ему бы причиталось по закону.

Представим ситуацию, что нет завещания. Кто бы тогда унаследовал квартиру? Внучка наследует по праву представления, то есть получает ту часть наследства, которая полагалась бы ее матери, будь она жива, а вторую часть получает муж бабушки. Проще говоря, нотариус делит квартиру на две части: одна – Екатерине С., другая часть – мужу бабушки.

При наличии завещания в пользу внучки, российское законодательство встает на сторону социально незащищенных слоев населения, то есть мужа умершей.

Из истории Екатерины С. мы понимаем, что муж бабушки, скорее всего, уже пенсионного возраста, то есть достиг 60 лет и является обязательным наследником. В этом случае, он получает вне зависимости от завещания ¼ долю квартиры.

Но тут происходит еще одно несчастье, он погибает, так и не успев оформить свою обязательную долю. И его ¼ доля остается «висеть в воздухе». Нотариус «придерживает» эту долю, что правильно. Ведь бабушка Екатерины С. жила с мужем вместе по одному адресу и, скорее всего, в этой же квартире. И хоть, так называемый, дедушка не успел оформить наследство, он фактически его принял.

А если у дедушки есть дети? Либо нет детей, но есть иные родственники, например, брат или сестра? В случае, если есть дети, то они смогут унаследовать ¼ долю квартиры, которую дедушка не успел оформить должным образом. Если же детей нет, то это могут сделать по праву представления иные наследники, в нашем случае это брат или сестра.

В таких ситуациях как у Екатерины С., лучше обратиться к адвокату, который специализируется на наследственных правоотношениях.

Я рекомендую ответственно подойти к составлению завещания, учесть все нюансы, оградить своих близких от дальнейших проблем при получении наследства.

Здесь нет мелочей, и, несмотря на принцип свободы завещания согласно ст.1119 ГК РФ, если вы решили составить завещание – помните что, наследодатель не может лишить наследства обязательных наследников. Может быть, в данной ситуации было бы правильнее и разумнее подарить квартиру внучке? Но здесь уже встает вопрос человеческих взаимоотношений. А это совсем другая история…