Это заставит вас задуматься: мертвые вещи, которые мы трогаем каждый день

8 Февр. 2018 2018-02-08T21:39:49+03:00

И даже не подозреваем о вреде для своего здоровья

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В этом году в некоторых странах небывалая вспышка особого вида гриппа. Кишечного. При этом многие заболевшие даже не подозревают, что причиной их состояния стали никакие не вирусы, и не воздушно-капельный путь, а грязные вещи.

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

С некоторых пор этот гаджет следует за нами повсюду. Даже в ванную. Да что там говорить, даже в туалет! Вы тоже из числа таких зависимых? Тогда вам следует знать, что даже по сравнению с сидением унитаза ваш телефон в 10 раз грязнее.

Если бы сейчас была возможность рассмотреть его поверхность под микроскопом, то можно было увидеть много чего интересного и кишащего, например, E. coli (или, проще говоря, кишечную палочку). Она способна не только спровоцировать развитие диареи, но и более серьезные проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Что из этого следует? Почаще дезинфицируйте свой девайс и не забывайте мыть руки с мылом после туалета.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Все его "клацают". И не только члены семьи - гости, домашние животные, от всех них тоже на пульте остаются бактерии "на память". А еще он часто валяется на полу, застревает между диванными подушками, пылится на подоконнике, в общем, везде, где есть клещи и пыль, обязательно побывает этот домашний гаджет. А значит, его нужно как можно чаще чистить специальными антибактериальными салфетками.

ольше всего микроорганизмов скапливается не на тыльной или фронтальной стороне устройства, а на «ребрах» аппарата. Фото: Роскнтроль

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА

Вы набираете на ней текст грязными руками, чихаете, едите перед ней свой гамбургер с сочным соусом, капая им на клавиатуру, а вдобавок еще и кошка взяла за привычку спать на теплой кириллице. В общем, ничего удивительно, что вся клавиатура, да и монитор тоже, просто в меньше степени, кишат микробами.

Чтобы очистить их, выключите компьютер и прочистите спиртовой салфеткой.

КУХОННАЯ ГУБКА

А это, пожалуй, самое грязное место в вашем доме. Что вполне объяснимо: влажная, абсорбирующая, то и дело контактирующая с грязной посудой… Примерно 54 миллиарда бактерий 362 различных видов содержится на одной кухонной губке, об этом говорит исследование, которое провели специалисты сразу трех немецких институтов - Исследовательского центра по охране окружающей среды Германии, Университета Юстуса-Либиджа Гиссена и Университета Фуртвангена.

Губки трудно содержать в чистоте, поэтому просто старайтесь их как можно чаще менять.

Безопасный продукт для чистки или очаг бактерий? Фото: кадр видео

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК

Насмешка природы: вещь, которая служит для наведения чистоты, сама содержится в антисанитарных условиях. Как это может быть? Щеткой вы выметаете микробов из полости рта, некоторые остаются на щетине и со временем оседают в стаканчике-держателе.

Плюс брызги во время умывания то и дело попадают в держатель. Поэтому, даже если вы регулярно чистите щетку, не забывайте чистить и стаканчик для нее (а также ее туристический футляр). Лучше всего это делать в посудомоечной машине.

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

Дверцы микроволновой печи и холодильника, принтеры и телефонные трубки - все это сборище микробов и бактерий. Влажный резервуар кофеварки тоже полон дрожжей и плесени. Чистить их - работа уборщицы, не стесняйтесь напоминать ей об этом. А сами держите на рабочем столе дезинфицирующие салфетки. И не забывайте почаще мыть руки.

ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК

Вероятно, вы слышали, что рот собаки чище, чем человеческий. Сомнительное мнение, на самом деле. И дело тут вовсе не в том, что у братьев наших меньших и микробов меньше, а в том, что у животных микробиом разный. Вдобавок к тому, каждый раз, когда ваша псина возвращается с прогулки и хватает своими зубами любимую игрушку, то тут же переносит на нее уличные бактерии. А потом вы поднимаете ее с пола...

ДЕНЬГИ

Вы постоянно хватаете их руками. А до вас эти же банкноты пересчитывали другие люди (пересчитывали, слюнявя грязые пальцы, бр-р-р). Ничего удивительного, что исследователи обнаружили: большинство денежных купюр покрыты... 3000 видами бактерий. Бумажные банкноты, конечно, не постираешь, и в посудомоечной машине не прокрутишь, так что выход остается только один - как можно чаще мыть руки.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

В одном из исследований было обнаружено, что некоторые вирусы, в том числе ротавирус, который вызывает серьезные проблемы с желудком, прекрасно проходят через весь цикл стирки, отжима и сушки. Чтобы защитить свои вещи, стирайте их на горячем режиме, используйте отбеливатель или специальные антибактериальные средства для стирки, и не экономьте время сушки.

ВАШ КОШЕЛЕК

Вы постоянно роетесь в нем грязными руками, держите там нечистые банкноты, храните записки и карты, то и дело кладете его на поверхность в общественных местах. Поэтому не удивляйтесь, что в вашем кошельке живут не только деньги, но и бактерии. И последних гораздо больше!

Время от времени прочищайте портмоне антибактериальными салфетками. Особенно в углах и местах с неровными поверхностями - там вредителей кучкуется больше всего.

Жаль, что деньги нельзя стиратьФото: Евгения ГУСЕВА

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ МЫЛА

Человек выходит из кабинки общественного туалета и тут же грязными руки касается диспенсера. В итоге микробы, которых он только что «поймал» на кнопке смывателя бачка и дверной ручке, переносятся на диспенсер. Из-за таких постоянных действий (столько сотен человек только за один день повторили эту процедуру!) загрязняется не только диспенсер, но даже мыло внутри него. Поэтому лучше всего иметь при себе антибактериальные салфетки. А если их не оказалось под рукой, тщательно промойте ладони и высушите бумажными полотенцами (не струйной сушкой).

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Признайтесь, вы же не просто вытираете ими руки? Со стола крошки смахиваете, небось. Тарелки протираете. Итог: ваше кухонное полотенце содержит таких вредителей, как сальмонелла и фекальные бактерии. Хорошие новости: чем чаще вы стираете и кипятите полотенца, тем меньше в них рассадник бактерий.

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Пять самых опасных для здоровья вещей на кухне

Думаете, самое грязное место в доме - ободок унитаза, где скрывается армия злобных бактерий? А вот и нет. Немецкие ученые в очередной раз назвали самым страшным рассадником бактерий губку для мытья посуды. На втором месте по опасности - коврик для сушки посуды. Третье место делят между собой слив кухонной раковине и ящики для хранения овощей в холодильнике. В 45 процентах случаев слив кухонной раковины буквально кишит болезнетворными бактериями. А треть ящиков для овощей могут быть заражены плесневыми и дрожжевыми грибками, листериями и сальмонеллой (читать дальше)