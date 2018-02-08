2018-02-08T20:13:56+03:00
Профессии будущего

Тимирязевцы в День Российской науки отметили новоселье

В академии после капитального ремонта открылся новый лабораторный корпус
Ксения БОГДАНОВА
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Тимирязевы открыли новый лабораторный корпус "салютом" из конфетти. Фото: timacad.ruТимирязевы открыли новый лабораторный корпус "салютом" из конфетти. Фото: timacad.ru
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В РГАУ-МСХА им. Тимирязева 8 февраля отметили День Российской науки. Студентов, преподавателей и гостей главного аграрного вуза страны с утра встречал сам царь Петр I (как известно, именно 8 февраля 1724 года Петр Алексеевич подписал указ об учреждении Российской академии наук). Всех желающих приглашали отведать праздничного угощения: знаменитый пунш «Петровский», рецепт которого восстановили эксперты Тимирязевки, и сделанные из тимирязевского молока ряженку, варенец и творожную запеканку.

Студентов, преподавателей и гостей главного аграрного вуза страны с утра встречал сам царь Петр I. Фото: timacad.ru

Студентов, преподавателей и гостей главного аграрного вуза страны с утра встречал сам царь Петр I. Фото: timacad.ru

Праздник в главном аграрном вузе страны начался с приятного и долгожданного события: после капитального ремонта открылся новый лабораторный корпус площадью в тысячу квадратных метров. Здесь разместятся лаборатория генетики, селекции и биотехнологии овощных культур и кафедра ботаники, селекции и семеноводства садовых растений.

- Теперь научно-исследовательский и учебный кластер сосредоточены в одном месте, - рассказал на открытии лабораторного корпуса проректор университета по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов. - В ближайшее время лаборатория и кафедра будут оснащены современным биотехнологическим и молекулярно-генетическим оборудованием для проведения исследований сельскохозяйственных культур растений и тканей на молекулярном и клеточном уровне. Уверен, что новые разработки ученых, которые они создадут в новых условиях, станут весомым словом тимирязевцев в аграрной науке.

Аудитории лабораторного корпуса готовы принять студентов. Фото: timacad.ru

Аудитории лабораторного корпуса готовы принять студентов. Фото: timacad.ru

Тимирязевцы поблагодарили министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, который во время своего последнего визита в академию пообещал аграрному университету всестороннюю поддержку. Обещание было сделано ровно год назад, в День Российской науки.

- Отрадно, что Александр Николаевич сдержал обещание. Доказательство тому – сегодняшнее торжественное открытие лабораторного корпуса, - подчеркнул руководитель Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григорий Монахос. - Получив столь мощную поддержку от министерства, мы берем на себя ответственность довести прибыль от продажи тимирязевских семян до 100 миллионов рублей к 2020 году.

Зона отдыха. Фото: timacad.ru

Зона отдыха. Фото: timacad.ru

Непосредственную поддержку селекционерам оказала ректор Тимирязевской академии Галина Золина, изыскавшая средства для ремонта лабораторного корпуса:

- Тимирязевка долго ждала женщину на руководящем посту, которая с мужской силой навела бы порядок в вузе. Уверен, с сегодняшнего события начнется расцвет Тимирязевской академии, - говорит Григорий Монахос.

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