2018-02-08T20:25:58+03:00
Клуб любознательных

9 февраля 2018 года сразу четыре астероида сблизятся с Землей

NASA причисляет один из подлетающих к нам астероидов к очень опасным [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Астрономы успокаивают: столкновение маловероятно.Астрономы успокаивают: столкновение маловероятно.
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В пятницу 9 февраля 21018 года астероид, получивший обозначение 2018 CB, окажется на минимальном расстоянии от Земли. Если верить информации, поступившей из NASA, то оно составит всего 64 тысячи километров. Это очень близко — всего пятая часть расстояния между Луной и нашей планетой.

По предварительным оценкам, размер астероида 2018 CB не превышает 40 метров. По словам Поля Чодаса (Paul Chodas) из центра, занятого изучением околоземных объектов (Center for Near-Earth Object Studies at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California), приближающаяся глыба может быть больше Челябинского метеорит. Столкнувшись с Землей, тоже наделала бы бед. Но не столкнется.

Этот самый 2018 CB был обнаружен в рамках финансируемого NASA проекта Catalina Sky Survey (CSS). Вот только заметили его поздно — 4 февраля. То есть, почти прозевали. Как и Челябинский метеорит в 2013 году.

В тот же день 4 февраля астрономы засекли еще один опасный астероид - 2018 CC. Но он уже пролетел мимо - прямо между Луной и Землей. 6 февраля 30-метровая глыба находилась в половине расстояния между нашей планетой и ее естественным спутником.

9 февраля 2018 года, помимо 2018 CB, окрестности Земли посетят еще три астероида — весьма крупные: один 69 метров, другой — 74 метра и третий 257 метров. Опасности они не представляют — разминутся с нашей планетой далеко за орбитой Луны.

Чодас успокаивает: астероиды размером с 2018 CB и с 2018 CC не столь уж частые гости. Подлетают к Земле на опасное расстояние один-два раза в год.

Март и апрель никаких серьезных угроз не сулят.

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9 февраля 2018 года сразу четыре астероида сблизятся с Землей9 февраля 2018 года сразу четыре астероида сблизятся с Землей

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