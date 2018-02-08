Собчак и Тимошенко послушали Трампа на Национальном молитвенном завтраке

8 Февр. 2018 2018-02-08T23:58:53+03:00

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В одном из вашингтонских отелей прошел Национальный молитвенный завтрак – ежегодное мероприятие, проводимое в первый четверг февраля.

Традиционно на него приглашаются все члены Конгресса и правительства США, глава государства, зарубежные послы, аккредитованные в Вашингтоне, и гости из более чем 130 стран мира. Впервые завтрак, на самом деле представляющий собой череду трапез, встреч самого разного формата и выступлений и являющийся форумом политической и деловой элиты, был организован в 1953 году. Каждый американский президент, начиная с Эйзенхауэра, принимает в нем участие. В разные годы почетными гостями мероприятия были: король Иордании Абдалла II, экс-премьер-министр Пакистана Бхутто и другие. Организатор - некоммерческая религиозная организация Fellowship Foundation, целью которой является объединение политических, религиозных и бизнес-лидеров на благо общества.

Среди приглашенных иностранных гостей в этом году – более 60-ти россиян, втрое больше, чем в прошлом году. Среди них – кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. О своих впечатлениях от "завтрака с президентом" Собчак рассказала Русской службе BBC. По ее словам, это "абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие". "Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой", - пояснила Собчак.

xenia_sobchak Пришла к Трампу. Опаздывает.

В числе приглашенных украинцев – экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, которая не первый раз получает приглашение на такой завтрак. Ровно год назад она также завтракала в Вашингтоне в первый четверг февраля.

Теоретически мало кому из 3,5 тыс. приглашенных на завтрак удается сфотографироваться и обменяться парой слов с американским президентом. Похоже, что не удалось сделать это и Собчак - ни в ее Твиттере, ни на сайтах ведущих информагентств, освещавших происходившее в Вашингтоне, нет никаких упоминаний о подобной встрече.

Выступление Трампа все оценили как взвешенное и соответствующее характеру события. Однако все обратили внимание, что среди приглашенных религиозных деятелей преобладали последователи христиан-евангелистов. Речь Трампа была посвящена ценностям христианства; президент США упоминал Христа, приводил цитаты из Нового завета. «Америка - это нация верующих, и вместе мы укреплены силой молитвы», - сказал Трамп. Никаких политических обещаний президент в своей речи не дал.

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Ксения Собчак извинилась в США за Россию Ксения Собчак, которую минувшим днем Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на выборы президента РФ, продолжает свой вояж по Соединенным Штатам Америки. Пару дней тому назад она в красном платье дала пресс-конференцию, затем участвовала в ежегодном молитвенном завтраке у президента США, а под занавес своей поездки Ксения Анатольевна дала интервью CNN - тому самому каналу, который президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «фейк-ньюс» (подробности)