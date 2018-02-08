2018-02-08T07:24:26+03:00
Спорт

Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев

В нем примут участие фигуристы, отстраненные МОК от Игр-2018
Константин ИВАНОВ
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Известный фигурист и хореограф Илья АвербухИзвестный фигурист и хореограф Илья АвербухФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный фигурист и хореограф Илья Авербух объявил о старте гастрольного тура «Вместе и навсегда». Он будет посвящен российским олимпийцам, и в нем впервые примут участие танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, несправедливо отстраненная от участия в Играх-2018.

Тур стартует 23 февраля, и на льду в 20 городах страны зрители смогут увидеть известную фигуристку Елену Радионову, а также многократного призера чемпионатов Европы Максима Ковтуна. Также в гастрольных шоу участвуют Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и другие известнейшие фигуристы.

«Все мы знаем сложности, которые легли сейчас на нашу команду, - рассказал Илья Авербух. - Нашим туром «Вместе и навсегда» мы хотим выразить свою солидарность с ними и поддержать в это непростое время. Для меня большая честь пригласить к нам в команду призеров чемпионата Европы Александру Степанову и Ивана Букина. Ребята блестяще выступили на соревнованиях этого сезона, их абсолютно несправедливо, без объяснения причин не пустили на Олимпиаду, хотя они даже не выступали в Сочи, и к ним не может быть никаких вопросов».

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