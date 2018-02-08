2018-02-08T07:30:42+03:00
Спорт

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане у россиян начнут пара Тарасова-Морозов и одиночник Коляда

Тренерами был определен состав нашей сборной на первый вид программы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Пара Тарасова-Морозов успешно выступили на недавнем чемпионате Европы в Москве.Пара Тарасова-Морозов успешно выступили на недавнем чемпионате Европы в Москве.Фото: REUTERS
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Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию огласил первые имена спортсменов, которые выйдут лед в Пхенчхане в первый день соревнований командного турнира. Он пройдет уже завтра, 9 февраля, в день открытия Олимпиады 2018 и начнется с парного катания и выступления мужчин-одиночников.

Россиян в этих видах программы представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парном катании. Они - действующие чемпионы Европы и призеры мирового первенства. Ну а Михаил Коляда будет выставлен нашей командой в мужском катании. Наши спортсмены представят короткие программы на олимпийском турнире.

- Выбор этих спортсменов понятен. Тарасова - Морозов стоят выше по рейтингу наших пар, которые участвуют в зимних Играх. Михаил Коляда по сравнению со вторым нашим спортсменом Дмитрием Алиев имеет больше опыта, - прокомментировал выбор президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Ранее было объявлено, что двумя капитанами нашей команды на Олимпиаде в Пхенчхане в командном фигурном катании будут Евгения Тарасова и Екатерина Боброва. Олимпийский командный турнир стартует с коротких программ завтра, 9 февраля. Напомним, что 4 года назад на Олимпиаде в Сочи россияне добились победы в этом виде программы.

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