2018-02-08T09:44:43+03:00
В мире

"Хватит превращать нас в мужиков!" - польские женщины восстали против феминисток

В Сети идет массовый флешмоб [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Видео набрало уже более 334 тысяч просмотровВидео набрало уже более 334 тысяч просмотровФото: скриншот видео
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Далеко не всем женщинам по душе взгляды феминисток, и в Сети активизировался уже массовый протестный флешмоб #NotAFeminist ("не феминистка"). А польские дамы записали видео "Почему я не феминистка", высказав там все, что наболело. И призвав сочувствующих не оставаться в стороне.

Польские женщины восстали против феминисток.

- Говорят, что женщины слабее, уязвимее, и они хотят, чтобы это было так. Мы хотим сказать, что нас не интересует мир, созданный феминистками. Нам наплевать на странные гендерные теории, экологизм и их другие левые идеи. Нам надоело, что некоторые недовольные феминистки рассказывают нам, что делать, где работать и что носить. Мы такие, как есть, и останемся такими, вне зависимости от того, что вы пытаетесь превратить нас в мужиков, - частят на все лады женщины разных лет. - Нас раздражает, что только женщины-феминистки и представители левых взглядов говорят о женщинах, а нормальных женщин упускают из вида. Пришло время показать феминисткам, что их идеология глупа и вредна для всех женщин! Но, прежде всего, пришло время показать нормальным женщинам, что нас миллионы! Присоединяйтесь!

Красок финалу добавляет фраза: "Мы женщины, и это замечательно!".

Видео набрало уже более 334 тысяч просмотров. Посмотрим, чем ответят феминистки.

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